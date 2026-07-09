Incendio Consume Jacal en la Colonia Esperanza de Chihuahua; Bomberos Ingresan a Pie

Un jacal fue consumido por un incendio en la colonia Esperanza, en Chihuahua. Bomberos tuvieron que ingresar a pie debido al difícil acceso al inmueble.

Incendio consume jacalFoto: N+

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Incendio en la colonia Esperanza de Chihuahua: bomberos ingresan a pie por difícil acceso. Un jacal fue consumido por las llamas. Conoce más sobre este incidente.

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Incendio en Chihuahua: Bomberos a pie en la colonia Esperanza