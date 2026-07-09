Incendio Consume Jacal en la Colonia Esperanza de Chihuahua; Bomberos Ingresan a Pie

Una intensa movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró la tarde de este jueves tras el reporte de un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Esperanza, al sur de la ciudad de Chihuahua.

El siniestro ocurrió en un jacal localizado a un costado de la presa Chuvíscar, en una zona de difícil acceso, lo que complicó las labores de los cuerpos de emergencia.

Debido a las condiciones del terreno, los bomberos tuvieron que dejar la unidad extintora varios metros antes del lugar del incendio e ingresar a pie para combatir las llamas únicamente con el apoyo de mangueras.

De acuerdo con la información preliminar, el fuego fue presuntamente provocado por una persona en situación de adicciones que habitaba el inmueble.

Difícil acceso complicó las labores de los cuerpos de emergencia

Cuando los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron llegar al sitio, el jacal ya se encontraba envuelto en llamas y fue consumido en su totalidad.

Las autoridades informaron que el retraso en la llegada de las unidades obedeció a las complicadas condiciones de acceso a la zona donde ocurrió el incendio.

Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para documentar el incidente y descartar riesgos adicionales en el área.