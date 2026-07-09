Incendio Consume Vivienda en Ciudad Juárez; Investigan Presunto Cortocircuito

La noche del pasado miércoles 8 de julio se registró el incendio de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Dunas de Irán y Desierto de Kavir, en la colonia Parajes de Oriente, en Ciudad Juárez, el cual fue reportado al número de emergencias 911 por vecinos del sector.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, el incendio presuntamente se originó a causa de un cortocircuito provocado por una instalación eléctrica irregular. Indicaron que las personas que habitaban el inmueble habían invadido la propiedad y se encontraban conectadas de manera ilegal al servicio de energía eléctrica.

Había Basura Acumulada

Las autoridades señalaron además que en el domicilio había una gran cantidad de basura acumulada, lo que favoreció que las llamas se propagaran rápidamente y consumieran por completo la vivienda.

Bomberos Sofocaron las Llamas

Dos máquinas del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para sofocar el incendio, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del Ejército Mexicano resguardaban la zona. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.