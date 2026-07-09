Incendio Consume Vivienda en Ciudad Juárez; Investigan Presunto Cortocircuito

Un presunto cortocircuito derivado de una instalación eléctrica irregular habría provocado el incendio que consumió una vivienda en la colonia Parajes de Oriente.

Había Basura AcumuladaFoto: N+

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Incendio en Ciudad Juárez: una vivienda en Parajes de Oriente fue consumida por las llamas. Se investiga un cortocircuito por instalación eléctrica irregular. Conoce más detalles.

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