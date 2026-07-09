Detienen a Hombre por Presuntamente Apuñalar a su Pareja 13 Veces en Salinas Victoria, NL

Autoridades detuvieron a un hombre por presuntamente atacar a su esposa con un arma blanca en al menos 13 ocasiones. Los hechos fueron reportados durante este jueves 9 de julio en la colonia Cuadro Residencial, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

Este ataque habría ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Circulo, lugar donde esta pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Aparentemente este matrimonio habría comenzado una discusión, por lo que la mujer decidió abandonar la propiedad con el fin de tranquilizar la situación.

Minutos más tarde, la víctima regresó a su casa, momento en que el presunto agresor tomó un arma blanca para atacarla. Al percatarse del estado en que quedó la mujer, el hombre también se habría provocado algunas heridas. Fueron vecinos de este este sector quienes alertaron a las autoridades de esta discusión luego de escuchar los gritos de ambos.

Investigan presunto intento de feminicidio en Salinas Victoria

Hasta este punto llegaron elementos de la Policía de Salinas Victoria, quienes al notar que la mujer se encontraba gravemente herida, pidieron el apoyo de paramédicos y procedieron a detener al presunto agresor. Al sitio llegó una ambulancia, misma que estabilizó a la víctima para posteriormente trasladarla a una clínica médica, lugar donde se confirmó que presentaba trece lesiones provocadas con un arma blanca.

El presunto agresor fue identificado como Pablo "N", de 29 años de edad, quien será investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Autoridades resguardaron la propiedad donde ocurrió este ataque para llevar a cabo los trabajos correspondientes, así como levantamiento de pruebas que ayuden en el caso.