Detienen a Hombre por Presuntamente Apuñalar a su Pareja 13 Veces en Salinas Victoria, NL

Fueron vecinos de la colonia Cuadro Residencial quienes alertaron a las autoridades tras escuchar la discusión de esta pareja

Hombre intenta asesinar a su esposaFoto: N+

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Autoridades en Salinas Victoria detienen a un hombre por presunto intento de feminicidio tras atacar a su pareja 13 veces. Vecinos alertaron a la policía al escuchar gritos. Conoce más sobre este caso.

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