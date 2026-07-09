¿Ya Cobraste tu Beca Rita Cetina o Benito Juárez 2026? A Partir de Este Mes te Quitan el Saldo

La Beca Rita Cetina y la Benito Juárez realizaron el último pago del ciclo escolar 2026, y es muy importante que los beneficiarios cobren su apoyo económico, pues de lo contrario la Coordinación Nacional tiene la facultad de cancelarlos, y acá te explicamos por qué y a partir de qué mes quitan el saldo de las tarjetas del Bienestar.

En el mes de junio 2026, se hizo la última dispersión de las becas para estudiantes de educación básica y de media superior, y en una nota previa ya te dijimos a quiénes les cancelarán el pago de la Beca Rita Cetina 2026.

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¿Por qué cancelan la Beca Rita Cetina o Benito Juárez 2026?

De acuerdo con las Reglas de Operación de las becas, los apoyos que son depositados a los beneficiarios tienen una vigencia, por lo que en caso de que no sean cobrados durante el ciclo escolar, la Coordinación Nacional procederá a la cancelación de los recursos y hará su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

La TESOFE es la unidad administrativa encargada de otorgar los recursos a la Coordinación Nacional de Becas Bienestar para que se puedan realizar los depósitos en cada bimestre del ciclo escolar.

Es importante señalar que esto no significa que los becarios de la Rita Cetina o Benito Juárez sean dados de baja del programa, ya que solo no podrán hacer uso de sus recursos del ciclo escolar anterior después de cierto tiempo.

Por este motivo, no se recomienda utilizar esta tarjeta del Banco Bienestar para ahorrar el dinero depositado, ya que la Coordinación Nacional podría interpretarlo como que los apoyos no han sido cobrados y podría retirar los recursos.

¿Cuándo quitan el saldo de la Beca Rita Cetina o Benito Juárez 2026?

Según las Reglas de Operación 2026, los apoyos de la Beca Rita Cetina o Benito Juárez están vigentes durante el ciclo escolar en el que son emitidos, y cuando éste termina los beneficiarios tienen hasta dos dispersiones más para efectuar el cobro de sus pagos.

"Los apoyos estarán vigentes durante el ciclo escolar en el que sean emitidos; una vez concluido el mismo, los/las beneficiarios/as contarán con hasta dos emisiones siguientes para hacer efectivo el cobro. Después de este lapso, la Coordinación Nacional procederá a la cancelación de los apoyos no cobrados para su reintegro a la TESOFE, es decir, después de concluida la conciliación de la siguiente emisión a la finalización del ciclo escolar, la CNBBBJ realizará el reintegro", se lee en las Reglas de Operación.

De esta manera, si los beneficiarios no han cobrado su apoyo de la Beca Rita Cetina o la Beca Benito Juárez, tienen otros dos bimestres para hacerlo, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, antes de que la Coordinación Nacional comience a quitar el saldo a partir de enero del próximo año.

Si deseas consultar las Reglas de Operación de los programas, aquí te dejamos los links: Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

PPP