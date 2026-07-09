¿Ya Cobraste tu Beca Rita Cetina o Benito Juárez 2026? A Partir de Este Mes te Quitan el Saldo

Si aún no retiras tu apoyo de la Beca Rita Cetina o Benito Juárez 2026, consulta hasta cuándo puedes hacerlo antes de que la cancelen

Checa Qué Pasa si No Has Retirado tu Beca Rita Cetina o Benito Juárez 2026En junio se realizó el último pago de la Beca Rita Cetina y la Benito Juárez. Foto: Julio León
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