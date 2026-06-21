“Siéntanse Orgullosos de Ser Mexicanos”: Sheinbaum a Niños Beneficiarios de Beca Rita Cetina

“Siéntanse orgullosos de ser mexicanos y mexicanas; vivimos en un país grandioso. Que nadie le diga a los mexicanos que no somos trabajadores, tenemos historia y somos un pueblo extraordinario”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares en Tijuana, Baja California.

Desde esta ciudad fronteriza, la mandataria encabezó la distribución de los apoyos que beneficiarán a cerca de 9 millones de niñas y niños de primaria en escuelas públicas de todo el país, con el objetivo de que puedan iniciar el próximo ciclo escolar en condiciones más equitativas.

Sheinbaum explicó que las familias recibirán el apoyo a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, cuyos recursos serán depositados en agosto para la compra de uniformes, útiles escolares y otros gastos relacionados con el regreso a clases.

“El día de hoy estamos entregando la tarjeta del Banco del Bienestar, el banco del pueblo de México, para que en agosto reciban el apoyo para útiles y uniformes escolares. Esta beca es para todas y todos los niños de México que van a escuela pública”, señaló.

La presidenta destacó que el programa busca aliviar la carga económica que representa el inicio de cada ciclo escolar para millones de familias mexicanas.

“Siempre hay gastos cuando uno lleva a los hijos a la escuela: los uniformes, los útiles, los zapatos nuevos. Esta beca es para que todas y todos los niños lleguen lo más parejo posible a la escuela”, expresó.

Inaugura Bachillerato Nacional

Más temprano, como parte de su gira de trabajo por Baja California, Sheinbaum inauguró el Bachillerato Nacional en Tijuana, donde presentó la estrategia federal para ampliar la cobertura de educación media superior en el país.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

La mandataria informó que entre 2025 y 2026 se realizarán alrededor de 500 acciones para fortalecer la infraestructura educativa, incluyendo la ampliación de secundarias para operar como preparatorias en turno vespertino, la construcción de nuevos planteles y la implementación del nuevo modelo educativo Bachillerato Nacional.

Asimismo, destacó que programas como el Bachillerato Nacional y el modelo Margarita Maza permitirán crear 200 mil nuevos espacios para estudiantes de preparatoria, con el propósito de acercar la educación a los jóvenes y evitar la deserción escolar por falta de lugares disponibles.