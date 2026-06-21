“Siéntanse Orgullosos de Ser Mexicanos”: Sheinbaum a Niños Beneficiarios de Beca Rita Cetina

Con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, el Gobierno federal apoyará a cerca de 9 millones de alumnos de primaria para el próximo ciclo escolar.

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de MéxicoPresidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

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Desde Tijuana, Sheinbaum destaca el apoyo a la educación con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. 9 millones de niños beneficiados para el próximo ciclo escolar.

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