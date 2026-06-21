Matías Galarza y el Reloj del Árbitro: ¿Qué Pasó en el Paraguay vs Turquía del Mundial 2026?

El paraguayo Matías Galarza, autor del gol más rápido del Mundial 2026 en el encuentro frente a Turquía, se convirtió en tendencia por una escena que llamó la atención de aficionados y comentaristas durante el partido disputado este viernes 20 de junio en el estadio de la Bahía de San Francisco.

En los minutos finales de la primera mitad, las cámaras captaron un reloj que pertenecía al árbitro salvadoreño Iván Bartón sobre el terreno de juego, mientras varios futbolistas rodeaban al silbante para reclamar una decisión arbitral.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron después a Galarza con el reloj en la muñeca, lo que provocó especulaciones sobre un posible robo. Sin embargo, el mediocampista no se quedó con el objeto.

De vuelta con su dueño

Al concluir el primer tiempo, Bartón apareció nuevamente portando su reloj, mientras que Galarza ya no lo tenía consigo, el jugador simplemente lo recogió y se lo devolvió al árbitro momentos después.

La jugada quedó como una curiosidad dentro de un partido que terminó siendo importante para las aspiraciones paraguayas. Con la victoria, Paraguay se ubicó provisionalmente en el tercer lugar del Grupo D, encabezado por Estados Unidos con seis puntos.

Australia marcha en la segunda posición con tres unidades, mientras que Turquía quedó eliminada tras sumar dos derrotas en igual número de encuentros. La selección turca se convirtió así en la segunda eliminada del torneo, después de Haití, que cayó 3-0 ante Brasil en actividad del Grupo C.