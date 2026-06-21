Matías Galarza y el Reloj del Árbitro: ¿Qué Pasó en el Paraguay vs Turquía del Mundial 2026?

Un video del duelo entre Paraguay y Turquía encendió las redes al mostrar a Matías Galarza con el reloj del árbitro Iván Bartón. Sin embargo, las imágenes posteriores aclararon lo ocurrido.

Matías Galarza #23 de Paraguay dispara para marcar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco. Foto: AFPMatías Galarza #23 de Paraguay dispara para marcar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco. Foto: AFP

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¿Matías Galarza robó el reloj del árbitro en el Paraguay vs Turquía? Las imágenes aclararon el misterio: solo lo devolvió. Descubre cómo este incidente se convirtió en tendencia.

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