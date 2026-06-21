¿Qué Equipos ya Están Clasificados a 16avos y Cuáles Quedaron Eliminados del Mundial 2026? Lista

Sigue en marcha la fase de grupos y ya conocemos a los primeros equipos eliminados y clasificados a los 16avos de final de la Copa Mundial de futbol2026, por eso checa qué selecciones ya quedaron fuera y cuáles son las que ya tiene su boleto asegurado para la fase de eliminación directa del torneo de la FIFA.

Desde el triunfo de México contra Corea del Sur empezamos a conocer a las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y también ya vimos que varios países ya no cuentan con posibilidades matemáticas de seguir con vida en el torneo.

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¿Qué equipos ya están clasificados a 16avos para el Mundial 2026?

Conforme avancen los días conoceremos a más selecciones con boleto en mano para disputar la ronda de 32avos de la Copa del Mundo. Hasta ahora, los equipos ya clasificados son los siguientes:

México.

Estados Unidos.

Alemania.

Recordemos que para la ronda de dieciseisavos califican 32 selecciones: las dos posicionadas en lo alto de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares. Eso significa que de la primera fase van a quedar fuera un total de 16 países.

¿Cuáles son los equipos eliminados del Mundial 2026?

Ya conocemos a los primeros países que ya quedaron eliminados de la Copa Mundial de la FIFA. Con el transcurso de las jornadas más equipos se quedarán sin opciones de seguir con vida en la justa. Las selecciones que ya están fuera son estas:

Haití.

Turquía.

Túnez

La fase de grupos termina el próximo sábado 27 de junio 2026. Durante todo ese lapso se confirmarán los 32 equipos clasificados a los dieciseisavos de final y las selecciones que estarán eliminadas de la Copa Mundial de futbol.

Una buena noticia para México es que ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de final al ser el líder del Grupo A. Jugarán el martes 30 de junio en el Estadio sede Ciudad de México, con rival aún por confirmar.

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