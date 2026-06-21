¿Qué Equipos ya Están Clasificados a 16avos y Cuáles Quedaron Eliminados del Mundial 2026? Lista

Conoce a los primeros eliminados del Mundial 2026 y las selecciones que ya están clasificadas a dieciseisavos de final de la copa

Equipos ya clasificados y eliminados de la Copa Mundial 2026México fue el primer equipo en asegurar su lugar en dieciseisavos del Mundial 2026. Foto: Reuters

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