¿Por Qué México Ya No Pierde Liderato del Grupo A del Mundial 2026? Regla Da Ventaja sobre Corea

Te decimos por qué México ya no pierde el liderato del Grupo A, gracias a una regla que le da ventaja sobre Corea del Sur

Selección Mexicana durante su segundo partido del Mundial 2026. Foto: CuartoscuroSelección Mexicana durante su segundo partido del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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México celebra su liderazgo en el Grupo A del Mundial 2026 tras vencer a Corea del Sur. Una regla de desempate de la FIFA asegura su posición. Entérate de cómo el Tri mantiene su ventaja.

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