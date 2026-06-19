¿Por Qué México Ya No Pierde Liderato del Grupo A del Mundial 2026? Regla Da Ventaja sobre Corea

México ganó su segundo partido, en casa, en lo que va del Mundial 2026, lo que convierte a la Selección Mexicana en el líder del grupo A. Te decimos por qué el Tri ya no pierde el liderato gracias a una regla que le da ventaja sobre Corea del Sur.

Cabe recordar que ayer, más de 400 mil aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma para celebrar la victoria de México 1-0 sobre Corea del Sur, que se jugó en el estadio sede de Guadalajara, Jalisco.

Luis Romo, el jugador con la casaca número 7, aprovechó un error del arquero de Corea del Sur y logró una anotación al minuto 49, lo que generó que la afición reunida en diversas plazas públicas del país estallara en júbilo.

En el primer partido con el que se inauguró el Mundial 2026, México también ganó 2 goles a 0 contra Sudáfrica, en el estadio sede CDMX. Ese día los goles fueron de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Mientras que Corea del Sur ganó 2-1 a Chequia en su primer partido en el Mundial 2026, y perdió contra México ayer.

¿Por qué México ya no pierde liderato del Grupo A del Mundial 2026?

Gracias a una nueva regla de la FIFA de desempate, la Selección Mexicana ya no pierde liderato del Grupo A del Mundial 2026 y es que ha ganado los dos primeros partidos que ha tenido durante la Copa Mundial, lo que convierte a México en el primer país en clasificarse para la fase eliminatoria, al contar con 6 puntos y 3 goles.

De acuerdo con las reglas de FIFA, cada selección se enfrentará una vez a cada uno de sus rivales de grupo, y se otorgarán tres puntos por cada victoria y uno por cada empate.

Además, si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan a puntos al término de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, para determinar la clasificación:

Primer paso

El mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Una diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la fase de grupos disputados entre los equipos en cuestión.

El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Si no es posible tomar una decisión mediante este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios a los dos o más equipos que sigan empatados a puntos:

Segundo paso

Una diferencia de goles superior en todos los partidos de la fase de grupos.

El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos.

La puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la expedición) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas

La FIFA detalla que si no se llega a una decisión mediante los procedimientos descritos en los pasos uno y dos anteriores, se aplicará lo siguiente:

Tercer paso

Los dos o más equipos que firman empatados a puntos se clasificarán según la última edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina.

Así se ubican las posiciones del Grupo A

México: 6 puntos.

República de Corea: 3 puntos.

Chequia: 1 punto.

Sudáfrica: 1 punto.

Con información de N+

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