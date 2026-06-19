¿Está Abierto Paseo de la Reforma Hoy? Así Está el Tráfico Cerca del Ángel

Aquí te informamos sobre afectaciones por nueva marcha de la CNTE este viernes 19 de junio de 2026

Ángel de la Independencia luego de festejos por triunfo de la Selección Mexicana. Foto: N+Ángel de la Independencia luego de festejos por triunfo de la Selección Mexicana. Foto: N+

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Tráfico complicado en CDMX: Infórmate sobre cierres y planifica tus desplazamientos este 19 de junio de 2026.

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