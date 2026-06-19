¿Está Abierto Paseo de la Reforma Hoy? Así Está el Tráfico Cerca del Ángel

Este viernes 19 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevó a cabo una nueva jornada de protestas en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se registraron afectaciones viales en varios puntos.

Aquí te informamos cómo está el tránsito vehicular en Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la capital mexicana, para que tomes previsiones ante la marcha y evites cualquier bloqueo que dificulte tus traslados hoy.

Y es que esta zona también fue escenario de los festejos de miles de aficionados de la Selección Mexicana, que se reunieron para festejar el triunfo ante Corea del Sur.

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¿Cómo está Paseo de la Reforma?

Luego de que anoche se reunieron más de 400 mil aficionados en el Ángel de la Independencia y calles aledañas, para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur en el Mundial 2026, autoridades alertaron sobre cierres viales.

Desde las primeras horas, el Centro de Orientación Vial de la SSC alertó sobre cierres en ambos sentidos de dicha vialidad, entre Antonio Caso y la Glorieta Cazadora, así como en Lieja y Lafragua.

Por lo ello recomendó como alternativas viales: Avenida Chapultepec, Insurgentes y Circuito Interior.

A las 09:11 horas, anunció el restablecimiento de la circulación en Paseo de la Reforma con dirección al poniente a partir de Lafragua, pero en sentido opuesto continuaba cerrada la circulación por retiro de logística en inmediaciones del Ángel de la Independencia.

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Marcha de la CNTE en Reforma

Sin embargo, como se informó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la CNTE se congregó luego de las 10:00 horas precisamente en el Ángel.

De ahí realizó una movilización rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en Abraham González número 48, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se presentaron cierres en Paseo de la Reforma.

Actividad de la CNTE

La actividad de hoy de la CNTE fue una marcha en conmemoración de los 10 años de la represión ocurrida el 19 de junio del 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

Los integrantes pedirán justicia para las víctimas y sus familias, y determinaron hacer de esta demanda una bandera permanente dentro de la lucha sindical, social y popular.

A las 11:00 horas, la Coordinadora tendrían una nueva mesa de trabajo con autoridades federales en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en Avenida Universidad, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Luego del mediodía la marcha llegó a la Segob, y a las 13:15 informó que aún estaba cerrada la circulación en Abraham González, Atenas y Gral. Prim, alcaldía Cuauhtémoc, por lo que sugirió como alternativa vial Insurgentes y Balderas.

SPB