Marchas HOY 19 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 19 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 5 concentraciones, 1 rodada ciclista, 2 rodadas en patines y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchará de:

10:00 Horas.

Ángel de la Independencia.

Con destino a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Comunidad Artística y Poética de México se concentrará en:

17:00 Horas.

Fundación Casa del Poeta I.A.P. en avenida Álvaro Obregón 73, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Tláhuac

Chirimixquic's Bike rodarán de:

18:15 Horas.

Los Reyes, San Andrés Mixquic.

Con destino a San Rafael Tlalmanalco, Estado México.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

Mapaches MX Rollers rodarán de:

20:30 Horas.

Kiosco de la Alameda Central.

Con destino a Pérgola Ixca Cienfuegos, en avenida Ejército Nacional Mexicano 850, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de la SSCCDMX

LECQ