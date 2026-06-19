Infantino Felicita a México y a Su Afición por Clasificarse a Siguiente Fase del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a la Selección Mexicana por su triunfo de 1-0 sobre el equipo de Corea del Sur, y lograr con ello ser el primer cuadro en conseguir su pase a la ronda eliminatoria.

Una noche de celebración y gran emoción para @miseleccionmx y para toda la nación, ya que los coanfitriones se convierten en el primer país en clasificarse para la fase eliminatoria de la mejor Copa Mundial de la FIFA de la historia, tras una memorable victoria contra 🇰🇷 @thekfa. ¡Disfruten de este momento!

El mensaje de Infantino fue difundido en su cuenta de Instagram, mismo que acompañó con una serie de imágenes de la victoria del Tri.

El dirigente del futbol mundial calificó la victoria ante los asiáticos como memorable, en un duelo celebrado en el Estadio Sede Guadalajara, ciudad que por primera vez vio a la Selección jugar un partido mundialista.

Mensaje de Infantino luego de triunfo de México ante Corea del Sur el 18 de junio 2026. Imagen Instagram @gianni_infantino

Victoria de México

La Selección Mexicana cumplió con el objetivo de vencer a los surcoreanos para ganar su boleto a la siguiente ronda mundialista, la de eliminación directa.

Fue un partido con mucha rotación de balón y pocas acciones de peligro. El gol del mexicano Luis Romo, que cayó al minuto 50, se produjo por un error del arquero asiático.

Por parte de los visitantes, Cho Gue-sung estuvo a punto de anotar el empate, pero el Tala Rangel evitó la caída de la portería mexicana.

Mexico are through to the @FIFAWorldCup knockout stage 🇲🇽



The tournament co-hosts are the first nation through to the next round, with two wins from two seeing them seal top spot in Group A 👏 pic.twitter.com/blGnVaJ7AV — FIFA (@FIFAcom) June 19, 2026

Ya con el pase asegurado, México se enfrentará el próximo 24 de junio a Chequia en el último duelo del Grupo A, donde podría dejar una marca perfecta.

Con información de N+

ICM