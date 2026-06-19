Infantino Felicita a México y a Su Afición por Clasificarse a Siguiente Fase del Mundial

El presidente de la FIFA celebró la victoria del conjunto mexicano 1-0 sobre Corea del Sur y su pase a la ronda eliminatoria de dieciseisavos de final

Gianni Infantino, presidente de la FIFAGianni Infantino, presidente de la FIFA, felicita a México por triunfo ante Corea del Sur. Foto: Reuters

Destacado

Gianni Infantino felicita a México por su histórica victoria 1-0 sobre Corea del Sur. ¡El Tri avanza a la fase eliminatoria del Mundial! Conoce más sobre este memorable triunfo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+