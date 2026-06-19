"El Futbol Nos Une", Publica Infantino Imagen de Paseo de la Reforma Tras Victoria de México

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a publicar en redes sociales una referencia a México, en esta ocasión felicitando a la afición mexicana por su celebración tras el partido ante Corea del Sur.

Previamente, el dirigente había colocado una galería en su cuenta de Instagram con los mejores momentos de la victoria 1-0 de el Tri sobre el combinado asiático.

Infantino dijo que era una noche de celebración y gran emoción para la selección y todo el país, pues "los coanfitriones se convierten en el primer país en clasificarse para la fase eliminatoria de la mejor Copa Mundial de la FIFA de la historia".

Una foto sorprendente

En una segunda publicación, el presidente del futbol mundial publicó un mensaje más escueto, pero igual de potente por la imagen y el texto usados.

"Una vez más se demuestra que el futbol nos une. ¡Mi reconocimiento y felicitación a la extraordinaria afición mexicana", se puede leer en el posteo.

La imagen mostrada es una aérea del Paseo de la Reforma, donde más de 400 mil personas estuvieron presentes para celebrar el triunfo mexicano.

"El futbol nos une", el mensaje de Infantino a la afición de México el 19 de junio 2026. Imagen Instagram @gianni_infantino

Con información de N+

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