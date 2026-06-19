"El Futbol Nos Une", Publica Infantino Imagen de Paseo de la Reforma Tras Victoria de México

El presidente de la FIFA ya había felicitado a la Selección Mexicana por convertirse en el primer combinado nacional en acceder a la fase de dieciseisavos

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Infantino Felicita a la Afición Mexicana por su Pasión Tras Festejos en el Ángel

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¡El futbol nos une! Infantino celebra la victoria de México sobre Corea del Sur y destaca la pasión de la afición mexicana en Paseo de la Reforma. Descubre más sobre esta histórica clasificación.

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