Frente Frío Fuera de Temporada Traerá Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo

Prácticamente, todas las regiones del país tendrán precipitaciones de fuertes a muy fuertes; mientras que en nueve estados el calor podría alcanzar los 45 °C

Equipo de emergencia atiende una inundación en Tlalpan, en la CDMXEquipo de emergencia atiende una inundación en Tlalpan, en la CDMX. Foto: X @SEGIAGUA

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Este viernes, lluvias fuertes y granizo en gran parte de México por un frente frío inesperado. Además, temperaturas de hasta 45 °C en nueve estados. Infórmate y toma precauciones.

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