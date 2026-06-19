Frente Frío Fuera de Temporada Traerá Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo

Para este viernes 19 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la aproximación de un frente frío (fuera de temporada) a la frontera norte del territorio nacional.

Este fenómeno generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, noroeste, norte y noreste de México.

También se esperan rachas de viento de 60 a 80 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, según el reporte meteorológico.

Por otro lado, habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente y sureste del territorio nacional, además de la Mesa Central.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Clima No Perdona que Hay Partido: Cae Fuerte Lluvia en la Bombilla, al Sur de CDMX

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila (noreste y sureste), Nuevo León (norte y oeste), Michoacán (centro, norte y este), Guanajuato (suroeste), Querétaro (sur), Estado de México (noroeste, centro y suroeste), Puebla (suroeste), Guerrero (norte), Oaxaca (noroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (este y noreste), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, noreste, este y sur), Colima, Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, este y oeste), Zacatecas (noreste y sur), Aguascalientes, Hidalgo (este y sur), Veracruz (centro), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (centro y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas y Veracruz (centro).

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Tabasco y Campeche.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Guanajuato (noreste), Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica ambiente templado a fresco en la región, así como frío en zonas altas en donde pueden registrarse lluvias aisladas.

Durante la tarde, se prevé ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; en ambos casos se pronostican descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento fuerte.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM