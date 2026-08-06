Mensaje Especial por Lluvia y Calor Hoy en México: Piden Ubicar Refugios y Evitar Salir

Durante los últimos días se han registrado lluvias en diferentes estados del país, sin embargo, también persiste el calor, por lo que autoridades piden ubicar refugios y evitar salir.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llamó a la población a reforzar las medidas preventivas y de autocuidado ante el pronóstico del clima de hoy, 6 de agosto de 2026.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy que prevé lluvias de variada intensidad:

Precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en: Oaxaca.

Lluvias fuertes a muy fuertes de 50 a 75 milímetros en: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en: Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Aguascalientes.

Cabe destacar que también habrá altas temperaturas en distintas regiones del territorio nacional.

Piden ubicar refugios

La CNPC pidió a la población atender exclusivamente la información emitida por los canales oficiales, mantenerse alerta a las condiciones cambiantes del entorno y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Además, exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas a pie o en vehículo, ya que la fuerza del agua puede arrastrar incluso automóviles. Asimismo, se debe permanecer alejado de laderas, taludes y zonas con antecedentes de inestabilidad de terreno o deslizamientos, reportando de inmediato cualquier anomalía o sonido inusual en el suelo al número de emergencia local. Como parte de las medidas de autoprotección, se recomienda:

Tener lista una mochila de emergencia con documentos oficiales resguardados en bolsas plásticas, linterna, radio de pilas, agua embotellada, alimentos no perecederos y un botiquín de primeros auxilios.

Ubicar el refugio temporal y acudir en caso de que las autoridades locales emiten una orden de evacuación, sobre todo si habitas en una zona de alto riesgo por inundación o reblandecimiento de tierra.

Calor en México

En contraste con las precipitaciones, el SMN informó que se mantendrá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en Baja California.

Se prevén valores de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas; temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y registros de 30 a 35 °C en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México.

Para estas condiciones se recomienda evitar exponerse a la radiación solar directa durante las horas de mayor intensidad (entre las 11:00 y las 16:00 horas); vestir prendas ligeras, de colores claros y manga larga para proteger la piel y mantenerse hidratado.

Con información de N+

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