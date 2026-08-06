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Mensaje Especial por Lluvia y Calor Hoy en México: Piden Ubicar Refugios y Evitar Salir

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomedó a la población tener lista una mochila de emergencia

Lluvias en la CDMXLluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias y calor extremo en México: autoridades piden evitar salir y ubicar refugios. Ten lista tu mochila de emergencia. Infórmate por canales oficiales.

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