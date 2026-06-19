Javier Aguirre Dice tras Victoria sobre Corea que Deben Mejorar Algunas Cosas

‘El Vasco’ indicó que el resultado ante Corea es una gran victoria por lo que significa, pero no así por el desarrollo del partido

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana.Foto: Reuters | Archivo

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México avanza en el Mundial tras vencer 1-0 a Corea, pero Aguirre insiste en mejorar. ¿Qué desafíos enfrentan contra Chequia?

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