Javier Aguirre Dice tras Victoria sobre Corea que Deben Mejorar Algunas Cosas

Javier ‘Vasco’ Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana se ⁠mostró reservado después de lograr la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial con la victoria ante Corea del Sur, afirmó que deben mejorar algunas cosas y que esta fue una gran victoria por lo que significa.

Primer clasificado a los dieciseisavos de final

México este jueves se convirtió en el ‌primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial tras derrotar 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A.

La anotación de Luis Romo se dio luego de un error del portero Seunggyu Kim.

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Durante una conferencia de prensa Aguirre indicó:

“Creo que debemos mejorar algunas cosas, (…) hoy defendimos muy bien, nos faltó un poquito ‌mayor verticalidad”

“No quiero ser esto pesado ni vender la victoria como una gran victoria porque no lo es, por lo que significa sí, por el desarrollo del partido no” agregó ‘El Vasco’.

Explicó además que fue un partido muy táctico:

“Tácticamente nos nulificamos y el que cometiera el primer ‌error lo iba a perder, (…) fue un partido ‌muy táctico y difícil de digerir para la afición que ⁠estuvo inconmensurable"

"Hoy no hicimos un partido espectacular, ​pero sí un buen partido”, señaló.

Sobre su evolución, indicó:

"Soy un entrenador mucho más relajado más tranquilo, (…) me centro más en lo verdaderamente importante"

México ante Chequia

México enfrentará a Chequia en la Ciudad de México en la tercera y última jornada del Grupo A, el 24 ‌de junio, en tanto que Corea del Sur ⁠jugará ante Sudáfrica en Monterrey.

"Tenemos un partido complicado contra Chequia, muy complicado y ver qué rival nos toca (…) La FIFA hoy nos pone como lugar número 13 del mundo, pero yo quiero insistirle a mis jugadores que podemos meternos entre los 10 mejores”, precisó Aguirre.

Con información de Reuters

LECQ