Deportes

México, Cerca de Romper Récord de Medallas de Oro en Juegos Centroamericanos 2026

La delegación de atletas mexicanos está a punto de superar su marca de preseas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Alegna González de México ganó la medalla de oro en la prueba de medio maratón marcha femenino, mientras que Alejandra Ortega se llevó la de plataAlegna González de México ganó la medalla de oro en la prueba de medio maratón marcha femenino, mientras que Alejandra Ortega se llevó la de plata. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+