México, Cerca de Romper Récord de Medallas de Oro en Juegos Centroamericanos 2026

México está a un paso de romper el récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en N+ te compartimos cómo van los atletas.

Durante la jornada de este jueves, México llegó a las 145 medallas de oro, igualando el récord de preseas doradas que consiguió en la edición de San Salvador 2023.

Con varias finales aún por disputarse, los atletas nacionales tienen la oportunidad de establecer una nueva marca histórica y consolidar una de las actuaciones más exitosas del país en esta competencia regional.

México va por el récord de medallas de oro

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) informó que México alcanzó las 145 preseas doradas, cifra que representa el mejor registro conseguido por el país en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La marca anterior fue establecida en San Salvador 2023, por lo que cualquier nueva medalla de oro permitirá a la delegación mexicana imponer un récord.

La jornada del jueves comenzó con una destacada actuación de los deportistas nacionales, quienes sumaron preseas doradas que acercaron al equipo al objetivo histórico.

Uno de los resultados más destacados llegó en la prueba de rifle de aire de 10 metros por equipos mixtos, donde México ocupó dos lugares del podio.

La medalla de oro fue para Eréndira Barba y Carlos Quezada, quienes se impusieron con una puntuación de 499.8.

La representación nacional está conformada por cerca de 700 atletas, entre ellos figuras como los medallistas olímpicos Prisca Awiti, Alejandra Valencia, Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez, Osmar Olvera y Juan Manuel 'Meme' Celaya.

Cabe señalar que México es el único país que ha participado en todas las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde su creación en 1926, cuando la primera competencia se celebró precisamente en territorio mexicano con la participación de México, Cuba y Guatemala.

FBPT