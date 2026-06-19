CNTE Anuncia Marcha en CDMX y Oaxaca Este 19 de Junio para Conmemorar Caso Nochixtlán

Este viernes 19 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará movilizaciones en la Ciudad de México y Oaxaca para conmemorar el décimo aniversario del desalojo en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó ocho personas muertas y más de 100 heridos.

"Tenemos el propósito de preservar nuestra memoria histórica y hoy 19 de junio saldremos a marchar en la Ciudad de México y en Oaxaca para conmemorar el décimo aniversario de la brutal represión realizada en Nochixtlán, Oaxaca, a quienes se manifestaban en contra la reforma de Enrique Peña Nieto".

Así lo dijeron durante la instalación y el posterior receso de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), encargada de encabezar las negociaciones con el gobierno federal, en el marco de la Huelga Nacional que cumplió este jueves 18 días de movilizaciones en distintas entidades.

La marcha de este día en la CDMX comenzará a las 10:00 horas, en el Ángel de la Independencia, y se dirigirá a la Secretaría de Gobernación, en la calle de Abraham González.

Mientras que a las 11:00 horas, en conjunto con la comisión negociadora, se llevará a cabo una mesa tripartita en las instalaciones de la SEP, en Av. Universidad.

Durante la reunión de la asamblea, la mesa directiva señaló que continúan en la lucha porque sus demandas son justas, a pesar de la represión que han sufrido. Afirmaron que tienen la capacidad para rehacerse como organización sindical.

Ante lo demostrado durante sus movilizaciones y sus principios democráticos "advertimos que nuestra Coordinadora seguirá teniendo vigencia por muchas décadas más. Así, en nombre de nuestra Coordinadora, declaramos de manera formal el receso de esta asamblea a la una de la mañana con 8 minutos de este 19 de junio de 2026".

Horas antes, se reinstaló la ANR a cargo del profesor Isael González Vásquez, quien recriminó al gobierno su actuar y enfatizó que la lucha de la CNTE se mantendrá.

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¿Qué fue el caso Nochixtlán?

Las protestas del magisterio contra la reforma educativa en el gobierno de Peña Nieto y por las detenciones de líderes de la Sección 22 de la CNTE, derivó en múltiples protestas en distintos estados.

Hubo bloqueos carreteros en 37 zonas de Oaxaca, entre ellos en la vía que conecta a Huajuapan de León con la ciudad de Oaxaca, donde se ubica el tramo de Nochixtlán.

De acuerdo con el informe de la CNDH, el 19 de junio, un grupo compuesto por maestros, padres de familia, niños, activistas y población civil realizaron un bloqueo en las autopistas federales 135-D y 190, que conectan a la CDMX con Puebla y Oaxaca.

"Sin embargo, las y los manifestantes fueron atacados por un contingente 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia de Estatal de Investigaciones. Los grupos seguían la orden del gobernador del estado, Gabino Cué, a fin de recuperar la libre circulación en las vías, como parte del 'Operativo Oaxaca', que había iniciado alrededor de las 5:20 de la mañana".

El operativo dejó un saldo de ocho personas muertas, 103 lesionados, 46 afectados por la exposición de gases lacrimógenos, 35 de ellas menores de edad, y algunos otros con afectaciones en sus propiedades.

Con información de N+

ICM