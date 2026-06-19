CNTE Anuncia Marcha en CDMX y Oaxaca Este 19 de Junio para Conmemorar Caso Nochixtlán

Aunque se instaló la Asamblea Nacional Representativa la noche de este jueves, posteriormente se anunció el receso de la misma

Marcha de la CNTE en la Ciudad de MéxicoMarcha de la CNTE en calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Este 19 de junio, la CNTE marcha en CDMX y Oaxaca por el décimo aniversario del caso Nochixtlán. Ocho muertos y más de 100 heridos marcaron esta fecha. Conoce más sobre su lucha histórica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+