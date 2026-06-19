¿Una “Tormenta Negra” en México? Director del SMN Explica Por Qué No Se Debe Usar Este Término

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, explica por qué no se debe emplear el término “tormenta negra”

Cielo nublado en CDMX¿Se avecina una “tormenta negra”? SMN explica por qué es incorrecto este término. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El término 'tormenta negra' no es oficial en México. Fabián Vázquez del SMN explica por qué debemos usar la escala de colores para entender la intensidad de las lluvias.

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