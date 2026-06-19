¿Una “Tormenta Negra” en México? Director del SMN Explica Por Qué No Se Debe Usar Este Término
Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, explica por qué no se debe emplear el término “tormenta negra”
¿Se avecina una “tormenta negra”? SMN explica por qué es incorrecto este término. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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El término 'tormenta negra' no es oficial en México. Fabián Vázquez del SMN explica por qué debemos usar la escala de colores para entender la intensidad de las lluvias.
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PorRedacción N+
¿Se avecina una “tormenta negra” en México? ¿Qué significa? Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explica para N+ por qué no debe usarse este término.
Algunos medios emplean este término para denominar a las lluvias de máxima intensidad, aunque no exista en la nomenclatura de Protección Civil.
La escala de colores oficial empleada para medir la intensidad de la lluvia en México abarca los colores amarillo, naranja, rojo y púrpura.
¿Cómo se originó el término “tormenta negra”?
Si uno atiende las advertencias para el clima que emite la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, notará que la intensidad de las lluvias se asocia con colores. Esto permite que cualquiera pueda entender la gravedad de una precipitación sin ahogarse en términos técnicos. En esta escala se usan los siguientes colores:
Amarillo, que va de los 15 a los 29 litros por metro cuadrado.
Naranja, para lluvias fuertes de los 30 a los 49 litros por metro cuadrado.
Rojo, categoría usada para lluvias muy intensas de los 50 a los 70 litros por metro cuadrado.
Púrpura, para designar a las lluvias torrenciales que rebasan los 70 litros por metro cuadrado.
Como pueden notar, no hay una categoría llamada “tormenta negra” en dicha lista. No obstante, en el último año se ha popularizado el uso de este término en redes sociales y en algunos medios de comunicación.
El problema es que este es un término informal. Es usado por las autoridades meteorológicas de Hong Kong, donde llegan lluvias torrenciales cada temporada.
SMN explica por qué no se recomienda el término tormenta negra
En su sistema de alertas, así califican a las lluvias superiores a los 70 milímetros, es decir, los 70 litros de agua por metro cuadrado. Al respecto, Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, explicó a N+ que este término no debe utilizarse para calificar a las lluvias en nuestro país:
“Tormenta negra es un término que no tiene nada que ver con esto. La tormenta negra es simplemente un error”.
Según señaló el funcionario federal, el término no tiene un propósito científico o una validez normativa y su uso se debe únicamente a que pareciera indicar cómo se ve el cielo antes de una lluvia intensa. Por ello es preferible evitar su uso y apegarse a la nomenclatura que usa Protección Civil en nuestro país:
“Tergiversaron el término de manera que quedó como que la tormenta negra, pero realmente tiene que ver con un color de alertamiento que usan allá y aquí no se usa para nada”.