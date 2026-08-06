Prepárate para Lluvias Fuertes Mañana en CDMX: Así Estará el Clima el 7 de Agosto 2026

¡Prepárate para más lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX)! Aquí te damos a conocer cómo estará el clima mañana, 7 de agosto de 2026, por la mañana, tarde y noche, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Y es que de acuerdo con las autoridades meteorológicas, estos días la metrópoli será afectada por un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica.

En su reporte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que esos fenómenos ocasionarán lluvias puntuales fuertes en la CDMX, Morelos, Hidalgo y el Estado de México.

Además de lluvias muy fuertes en Puebla y chubascos en Tlaxcala y Querétaro.

“Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo”, advirtió.

¿Cómo estará el clima en CDMX mañana viernes?

Según datos del pronóstico de la Megalópolis, mañana se prevé cielo medio nublado a nublado. Por la mañana se espera ambiente templado a cálido con presencia de bruma.

Y durante la tarde, el ambiente cálido, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro y oeste), mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del viernes:

Mañana : Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora.

Tarde : Temperatura entre 24 y 26 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; 40% de probabilidad de chubascos y vientos de 15 km/h.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB