Pronóstico del tiempo

Prepárate para Lluvias Fuertes Mañana en CDMX: Así Estará el Clima el 7 de Agosto 2026

Aquí te brindamos todos los detalles del pronóstico del tiempo para el viernes en la Ciudad de México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua

Intensa lluvia en la Ciudad de México el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoIntensa lluvia en la Ciudad de México el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención CDMX! Prepárate para lluvias fuertes mañana. Conoce el pronóstico del tiempo y cómo protegerte.

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