Aviso por Calor Extremo Hoy: Protección Civil Informa Dónde Hay Altas Temperaturas

Autoridades de México alertaron por calor extremo hoy, 6 de agosto de 2026; aquí te decimos en qué estados de la República mexicana aumentará la temperatura este jueves, según el aviso que emitió la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy habrá fuertes lluvias en varios estados del país, así como calor extremo, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil lanzó medidas preventivas ante el clima.
Lista de estados con lluvias fuertes hoy
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional preve lluvias fuertes en los siguientes estados: