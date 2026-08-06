Aviso por Calor Extremo Hoy: Protección Civil Informa Dónde Hay Altas Temperaturas

Autoridades de México alertaron por calor extremo hoy, 6 de agosto de 2026; aquí te decimos en qué estados de la República mexicana aumentará la temperatura este jueves, según el aviso que emitió la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy habrá fuertes lluvias en varios estados del país, así como calor extremo, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil lanzó medidas preventivas ante el clima.

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Lista de estados con lluvias fuertes hoy

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional preve lluvias fuertes en los siguientes estados:

Durango.

Estado de México.

Ciudad de México (CDMX).

Morelos.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Quintana Roo.

Lista de estados con calor extremo hoy en México

En contraste a las fuertes lluvias, los siguientes estados registrarán calor extremo de hasta 45 grados centígrados:

Baja California: Con temperaturas superiores de los 45 grados centígrados.

Lista de estados con temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados:

Sonora.

Sinaloa.

Chihuahua.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Lista de estados con temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados:

Baja California Sur.

Coahuila.

Durango.

Zacatecas.

San Luis Potosí.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Hidalgo.

Morelos.

Puebla.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Veracruz.

Tabasco.

Campeche.



Lista de estados con temperaturas de entre 30 y 35 grados centígrados:

Aguascalientes.

Guanajuato.

Querétaro.

Estado de México.

Ante el pronóstico de calor extremo en México, la CNPC recomendó evitar exponerse a la radiación solar directa durante las horas de mayor intensidad, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Además, sugirió vestir con prendas ligeras, de colores claros y manga larga para proteger la piel y destacó la importancia de mantenerse bien hidratado.