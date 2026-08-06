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Aviso por Calor Extremo Hoy: Protección Civil Informa Dónde Hay Altas Temperaturas

Aquí te decimos cuáles son todos los estados de la Repúbluca mexicana que hoy enfrentarán calor extremo

Calor en CDMXCalor en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protección Civil alerta: calor extremo en México hoy, 6 de agosto de 2026. Baja California y más estados alcanzarán hasta 45 °C. Conoce las recomendaciones para cuidarte.

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