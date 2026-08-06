Sheinbaum Revela Plan para Reactivar Exportación de Aguacate a EUA: "Esperamos Sea Pronto"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló hoy, 6 de agosto de 2026, que ya tiene un plan de acción para reactivar la exportación de aguacate a Estados Unidos de América (EUA), luego de que el país vecino suspendió su importación, por violencia en Michoacán.

En la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria dijo que parte de las acciones parar reanudar las exportación de aguacate a Estados Unidos es mantener el diálogo con autoridades de Estados Unidos y reforzar la seguridad en zonas con altos índices de violencia, en Michoacán, con presencia de la Guardia Nacional (GN).

“Esperamos que muy pronto se reanude y por eso es el diálogo, y al mismo tiempo, el fortalecimiento de la seguridad en ciertas zonas, donde no había tanta presencia de la Guardia” Nacional, en Michoacán, afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo.

La presidenta dijo que el miércoles, 5 de agosto de 2026, se reunió con empresarios aguacateros de Michoacán, por temas de seguridad y por el freno a la exportación del fruto a Estados Unidos, luego de que el Gobierno estadounidense suspendió la presencia de sus inspectores en la región, como medida de seguridad.

Sheinbaum Pardo explicó que de forma conjunta, autoridades de México y empresarios aguacateros, están realizando “un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional”.

Apuntó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) pidió a la embajada de Estados Unidos una reunión a la brevedad, para solicitar que las áreas de inspección puedan retomar sus actividades con supervisores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), “que también es una probabilidad”.

Sheinbaum descarta afectación económica por suspensión de exportación de aguacate

Cuestionada sobre la posible afectación económica, en Michoacán, por la suspensión de la exportación de aguacate a Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum consideró que si es por poco tiempo, “no va a tener afectaciones relevantes y eso es lo que estamos buscando, que sea tiempo breve para poder recuperar la exportación”.

“Hay un muy buen plan de acción, entonces creemos que va a ser aceptado y que muy pronto se recupere toda la actividad”, pues no es la primera vez que sucede, subrayó la mandataria.

Aguacateros confían en diálogo y cooperación para reanudar exportaciones

En tanto, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) publico un comunicado hoy en el que indicó que la organización está convencida de que “el diálogo, la corresponsabilidad y la colaboración seguirán siendo la base para fortalecer esta relación estratégica entre México y los Estados Unidos”.

Además, reconoció “el compromiso y la colaboración de las autoridades del Gobierno del Estado de Michoacán, quienes, en el ámbito de sus atribuciones, contribuye a fortalecer las condiciones necesarias para brindar y atender de manera coordinada los retos que enfrenta la cadena productiva”.

“El diálogo institucional y la cooperación son el mejor camino para preservar una actividad estratégica para ambas naciones”, afirmó la organización.