Economía

Sheinbaum Revela Plan para Reactivar Exportación de Aguacate a EUA: "Esperamos Sea Pronto"

La presidenta Claudia Sheinbaum confía en que pronto se reanude la exportación de aguacate a Estados Unidos

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Diálogo y seguridad: claves del plan de Sheinbaum para reanudar exportación de aguacate a Estados Unidos. Empresarios y gobierno trabajan juntos.

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