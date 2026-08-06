Seguridad

Detienen a Dos Sujetos por Presunto Asalto en la Autopista México-Puebla

José Miguel 'N' y Alejandro 'N' fueron señalados por una persona de amagarla para quitarle sus pertenencias a la altura de la Zona Industrial Norte.

Detenidos Asaltantes José Miguel N Alejandro N Zona Industrial Norte Autopista México PueblaDetienen a Dos Presuntos Asaltantes en la Autopista México-Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Asalto en la México-Puebla: dos hombres detenidos con réplica de arma. La intervención de la Policía Estatal fue clave. Infórmate aquí.

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