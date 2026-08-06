Detienen a Dos Sujetos por Presunto Asalto en la Autopista México-Puebla

Este jueves 6 de agosto de 2026 se dio a conocer las detenciones de José Miguel ‘N’ y Alejandro ‘N’ por ser presuntos responsables de un asalto ocurrido en la autopista México-Puebla.

De acuerdo con las autoridades, los hoy detenidos fueron señalados por un ciudadano de haberlo amagado para despojarlo de sus pertenencias a la altura de la Zona Industrial Norte.

Detienen a dos presuntos asaltantes en la autopista México-Puebla

Como resultado de una pronta intervención, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla, a través de la Policía Estatal, detuvo a dos hombres por su probable participación en el delito de robo a transeúnte.

Esta acción se registró sobre la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la Zona Industrial Norte, donde los policías estatales llevaron a cabo un operativo que derivó en la detención de José Miguel ‘N’, de 38 años y Alejandro ‘N’ de 29 años.

Los ahora detenidos fueron identificados por un ciudadano como responsables de amagarlo para desapoderarlo de sus pertenencias y durante la intervención se les aseguró una réplica de arma de fuego y una navaja.

Por lo anterior, ambos masculinos y los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones.

🚔 La pronta intervención de la Policía Estatal permitió la detención de José Miguel N. y Alejandro N., presuntamente relacionados con un robo a transeúnte en la Zona Industrial Norte, de la ciudad de Puebla.



➡️ Durante la acción fueron aseguradas una réplica de arma de fuego y… pic.twitter.com/YRE4BBrU54 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 6, 2026

Dos sujetos robaron automóvil en la colonia Lares de San Alfonso de la ciudad de Puebla

Dos sujetos robaron un automóvil durante la madrugada del pasado 4 de agosto al interior de un domicilio ubicado en la colonia Lares de San Alfonso, al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con la propietaria, el robo ocurrió alrededor de las 5:25 de la mañana sobre la calle Sol, donde los delincuentes sustrajeron un automóvil Volkswagen pointer color negro, de cinco puertas, con placas UDF-352-A.

Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que los sujetos merodean, logran ingresar al domicilio, arrancan la unidad, abren el zaguán, y en impunidad se dan a la fuga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Roban un Vehículo A Pesar de Estar Dentro de una Cochera en una Casa de Puebla

Tras el robo, la afectada solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar la unidad y pidió que cualquier información sobre su paradero sea reportada de inmediato a las autoridades.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ