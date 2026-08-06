Exfuncionaria del OPLE es Detenida por Presunto Narcomenudeo en Playa Vicente, Veracruz

La Fiscalía General del Estado informó en conferencia de prensa que una exfuncionaria del OPLE de nombre Flor María 'N', quien fungió en su cargo durante el año 2025 como secretaria del consejo municipal de Isla, fue detenida en flagrancia durante un cateo que se llevó a cabo en Playa Vicente.

Según la información recabada, se dio a conocer que a la exfuncionaria actualmente se le investiga por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y contra las instituciones de seguridad pública; asimismo, se le investiga por su probable participación con un grupo delictivo en la zona y se fijó como medida prisión preventiva oficiosa por un año.

Presuntos generadores de violencia son detenidos en Alvarado

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) a través de la Fiscalía Regional Xalapa, dio a conocer que se logró la vinculación a proceso de Francisco “N”, identificado como generador de violencia en la región de Alvarado; así como la de Roberto Isboset “N”, José Alberto “N” y Diego Francisco “N”, señalados por su presunta responsabilidad en los delitos contra las instituciones de seguridad pública, contra la salud y cohecho.

Durante la audiencia de continuación, el juez de control determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer la presunta participación de los vinculados en los hechos derivados de un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) en la colonia Valente Cruz, del municipio de Alvarado, como parte de las acciones permanentes de combate a la delincuencia.

En consecuencia por estos hechos, se informó que fue dictada la vinculación a proceso en su contra por los delitos anteriormente señalados, dentro del proceso penal 619/2026,. En este sentido, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.