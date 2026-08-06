Seguridad

Exfuncionaria del OPLE es Detenida por Presunto Narcomenudeo en Playa Vicente, Veracruz

Flor Maria 'N', secretaria del consejo municipal de Isla fue detenida en flagrancia por presuntos delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Exfuncionaria del OPLE es Detenida por Presunto Narcomenudeo en Ciudad Isla, VeracruzSe informó que la exfuncionaria fue detenida en flagrancia. Foto: FGE

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Flor María 'N', exsecretaria del consejo municipal de Isla, es arrestada en flagrancia por presuntos delitos de narcomenudeo. La investigación sigue en curso. Conoce los detalles.

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