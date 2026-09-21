Flor de Jamaica: La Planta que Puede Ayudar a Reducir la Presión Arterial

La flor de jamaica es una planta originaria de África que forma parte de la alimentación en México, principalmente a través de bebidas como el tradicional agua de jamaica. Además de su uso gastronómico, sus cálices han sido estudiados por sus propiedades y beneficios para la salud.

Entre los efectos asociados con su consumo se encuentra su contribución al control de la presión arterial, de acuerdo con la información sobre las propiedades de esta planta.

La jamaica, cuyo nombre científico es Hibiscus sabdariffa, puede consumirse tanto fría como caliente. Sus cálices son utilizados para preparar té, bebidas, concentrados, mermeladas, dulces, salsas e incluso algunos licores.

La planta también es aprovechada como fuente potencial de colorantes y saborizantes para alimentos, así como en productos cosméticos y farmacéuticos.

La Secretaría de Salud de México señaló que la flor posee propiedades antioxidantes, diuréticas, astringentes y emolientes, entre otras.

Uno de los usos relacionados con la planta es su posible contribución a la disminución de la presión arterial. Su consumo debe considerarse como parte de la alimentación y no como un reemplazo de los medicamentos indicados para controlar la hipertensión.

La flor de jamaica contiene vitaminas A, C, B1 y E, además de minerales como hierro, fosfato y calcio. También aporta fibra y contiene propiedades antioxidantes.

El Centro de Investigación en Nutrición Humana Jean Mayer sobre el Envejecimiento en la Universidad de Tufts señaló que el consumo de Hibiscus sabdariffa puede contribuir a disminuir la presión arterial, especialmente en personas con presión elevada o hipertensión leve.

FBPT