Salud

Flor de Jamaica: La Planta que Puede Ayudar a Reducir la Presión Arterial

La planta, conocida científicamente como Hibiscus sabdariffa, se consume principalmente en bebidas y también es aprovechada en preparaciones tradicionales

Flor de JamaicaFlor de jamaica. Foto: AFP

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Flor de Jamaica para Bajar la Presión Arterial, Otra Más de las Bondades de la Planta Milenaria | N+