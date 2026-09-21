Seguridad

Sujeto es Asesinado tras Agresión Armada al Norte de Hermosillo, Sonora

El masculino perdió la vida cuando caminaba por las calles entre los límites de la colonia 4 de Marzo e Invasión Guayacán, al norte de la ciudad

Sujeto es Asesinado tras Agresión Armada al Norte de Hermosillo, SonoraSujeto es Asesinado tras Agresión Armada al Norte de Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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