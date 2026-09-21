Víctima de una agresión armada, un hombre del cual no se ha revelado su identidad, perdió la vida cuando caminaba por calles entre los límites de la colonia 4 de Marzo e invasión Guayacán, al norte de la ciudad de Hermosillo.



La agresión se registró alrededor de las 10:50 de la mañana, cuando se activó el Código Rojo en calle Tres, entre Francisco I. Madero y callejón sin nombre, a donde acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes.



En el sitio encontraron tendido a un sujeto que vestía pantalón y camiseta azul de manga corta, el cual presentaba varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo, el cual estaba tendido sobre la calle.



Los agentes solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, pero el hombre ya no contaba con signos vitales, víctima de las balas, por lo que dieron aviso al Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo, así como a Servicios Periciales para el procesamiento de la escena en busca de indicios balísticos.



De momento no se reportan personas detenidas por este hecho, dado que los agresores lograron darse a la fuga sin ser detenidos.