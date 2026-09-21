La Comisaría de Investigación de Campo, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de un inmueble en Salamanca con al parecer equipo para la elaboración de drogas.

El operativo fue gracias a una denuncia que llegó a las autoridades quienes se trasladaron a la comunidad de La Hacienda, donde encontraron un inmueble con material relacionado con posibles delitos vinculados con precursores químicos.

Fue Juan Mauro González, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, quien informó sobre este operativo donde fueron localizados 12 tambos y cinco garrafas que contenían sustancias líquidas, además de tinas y cubetas.

De igual manera, se afirmó que se encontraron dos cilindros con gas remanente, cuya sustancia aún no ha sido identificada, así como un área que presentaba indicios de combustión.

También se comentó que durante este operativo, los elementos de Seguridad no realizaron el reporte de alguna persona detenida.