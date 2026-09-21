Seguridad

Aseguran Inmueble con Equipo para Elaborar Sustancias Químicas en Salamanca

Elementos de varias corporaciones de Seguridad participaron en el operativo en la comunidad de La Hacienda

Elementos de seguridad resguardaron la zona.Foto: FSPE

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Aseguran inmueble con precursores químicos. 12 tambos y 5 garrafas incautadas.

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