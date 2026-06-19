Pena Máxima de 70 Años a Edgar 'N' por Multihomicidio en Bar 'Caballo Blanco' al Sur de Veracruz

Durante el transcurso de este jueves 18 de junio se dio a conocer que se obtuvo una pena máxima de 70 años de prisión, dictaminada en contra de Edgar "N", esto tras ser señalado como responsable de ser el autor intelectual de un multihomicidio al sur del estado de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Cumplen Seis Años del Incendio en el Bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos

Como se recordará, estos hechos se registraron en el bar conocido como "Caballo Blanco", el pasado 27 de agosto del 2019, donde, según los datos recabados, perdieron la vida al menos 32 personas y varias más resultaron heridas.

Se dio a conocer que durante la audiencia de individualización de sanciones llevada a cabo de manera privada en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz con sede en Coatzacoalcos, el juez dictó la pena máxima en contra de Edgar "N".

De acuerdo con lo informado, en esta audiencia estuvieron presentes los familiares de las víctimas, quienes se mantuvieron bajo resguardo mientras se llevaba a cabo dicha audiencia en contra de Edgar "N" por los hechos ocurridos en el bar "Caballo Blanco".

Edgar "N" fue identificado como autor intelectual del atentado al bar "Caballo Blanco", al sur de Veracruz

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, tras casi siete años del atentado al bar Caballo Blanco, las autoridades judiciales determinaron el pasado 16 de junio que Edgar “N”, conocido como “El Negro”, es el presunto autor intelectual de dichos hechos.

Lo anterior se determinó luego de haberse iniciado un proceso de investigación para lograr llegar al esclarecimiento de los hechos en los que habrían muerto 32 personas y al menos diez más resultaron lesionadas tras dicho atentado.

El órgano jurisdiccional dio a conocer que se emitió un fallo condenatorio en contra del presunto autor intelectual durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el municipio de Coatzacoalcos.

Lo anterior se determinó al considerar acreditada la responsabilidad del hoy señalado en los hechos de planeación y orden de la agresión registrada durante la noche del pasado martes 27 de agosto del año 2019.