Pena Máxima de 70 Años a Edgar 'N' por Multihomicidio en Bar 'Caballo Blanco' al Sur de Veracruz

A siete años de registrarse el multihomicidio en el bar Caballo Blanco, se dio a conocer que se dio la pena máxima de 70 años contra Edgar "N", autor intelectual de los hechos.

Pena Máxima de 70 Años a Edgar 'N' por Multihomicidio en Bar 'Caballo Blanco' al Sur de VeracruzFoto: Archivo | N+

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Condenan a Edgar 'N' a 70 años por el multihomicidio en Caballo Blanco. Un caso que marcó a Veracruz y que hoy encuentra justicia.

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Pena máxima de 70 años para Edgar 'N' por multihomicidio en Veracruz