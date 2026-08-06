Seguridad

Fiscalía de Tamaulipas Descarta Extorsión en Muerte de Conductor de Plataforma en Victoria

Las autoridades descartaron un intento de extorsión e intento de privación de la libertad contra un conductor de plataforma en la capital de Tamaulipas.

Fiscalía de Tamaulipas Descarta Extorsión en Muerte de Conductor de Ciudad VictoriaFiscalía de Tamaulipas Descarta Extorsión en Muerte de Conductor de Ciudad Victoria. Foto: N+

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Descartan extorsión en la muerte de un conductor en Ciudad Victoria. La Fiscalía de Tamaulipas concluyó que no hubo intervención de terceros.

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