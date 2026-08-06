Fiscalía de Tamaulipas Descarta Extorsión en Muerte de Conductor de Plataforma en Victoria

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que la muerte de un conductor de plataforma, registrada el pasado 4 de agosto de 2026 en Ciudad Victoria, fue consecuencia de una conducta autoinfligida y descartó la intervención de terceras personas.

Ante la información que comenzó a circular en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre el fallecimiento de Carlos Alberto “N”, la Fiscalía de Tamaulipas señaló que concluyó las diligencias ministeriales y los estudios periciales relacionados con el caso.

Fiscalía de Tamaulipas Descartó la Posible Relación con un Intento de Extorsión o Privación de la Libertad

De acuerdo con la dependencia, los resultados de las investigaciones establecieron que no existen elementos que indiquen la participación de otra persona en la muerte del conductor.

Asimismo, la Fiscalía descartó que el hecho estuviera relacionado con un supuesto intento de extorsión o con una privación ilegal de la libertad en agravio de Carlos Alberto “N”.

¿Qué Pasó con el Conductor de Plataforma Carlos Alberto en Ciudad Victoria, Tamaulipas?

Todo comenzó con un servicio solicitado desde una cuenta identificada como Profesora Luz Marina. Carlos Alberto, conductor de Plataforma Digital, acudió durante la noche de lunes 3 de agosto de 2026 a las inmediaciones del ejido Miguel Hidalgo, cerca del sitio conocido como El Canelo, en Ciudad Victoria.

Antes de llegar, la supuesta usuaria le pidió esperar unos minutos. Sin embargo, al arribar al punto, el conductor habría detectado un presunto intento de privación ilegal de la libertad, por lo que emprendió la huida y logró llegar hasta el complejo de seguridad pública para ponerse a salvo.

Horas después, su estado de salud diabético se agravó y Carlos Alberto Cruz falleció el día martes. La tragedia provocó una respuesta inmediata entre sus compañeros. Conductores de distintas plataformas realizaron una caravana y manifestación pacífica que partió de la Torre Bicentenario y avanzó hasta la Casa de Gobierno para terminar en el velorio de Carlos.

El reclamo fue directo: seguridad para quienes trabajan diariamente transportando pasajeros que en muchos casos son completamente desconocidos.