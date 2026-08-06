Seguridad

Aseguran Una Toma Clandestina de Hidrocarburo en Apaseo El Alto

Autoridades realizaron el aseguramiento de una toma clandestina para extraer hidrocarburo en la colonia 18 de diciembre en Apaseo El Alto, agentes municipales realizaron el hallazgo.

Aseguran Una Toma Clandestina de Hidrocarburo en Apaseo El Alto Guanajuato.Aseguran Una Toma Clandestina de Hidrocarburo en Apaseo El Alto Guanajuato. Foto: N+

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Autoridades de Apaseo El Alto lograron asegurar una toma clandestina en la colonia 18 de diciembre. En Celaya también se clausuraron dos tomas clandestinas.

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