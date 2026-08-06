Aseguran Una Toma Clandestina de Hidrocarburo en Apaseo El Alto

Elementos del grupo de Operaciones Especiales de Apaseo El Alto aseguraron una toma clandestina usada para extraer hidrocarburo durante patrullajes preventivos.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:45 horas del miércoles en un camino de terracería de la colonia 18 de diciembre, donde los agentes de seguridad pública, tránsito y vialidad detectaron alteraciones en el terreno y herramientas conectadas a los ductos.

La zona fue acordonada para mitigar riesgos y se dio aviso a autoridades federales y personal especializado, quienes realizarán el sellado de la toma y las indagatorias correspondientes.

En Celaya se aseguraron también dos tomas clandestinas

En la zona Industrial de Crespo en Celaya, Guanajuato, autoridades de distintas corporaciones realizaron un operativo tras la denuncia de un fuerte olor a gasolina.

Por lo que elementos de Seguridad Física de PEMEX, de la Guardia Nacional y de Logística de PEMEX, acudieron al lugar indicado.

Desde su llegada pudieron detectar el olor al combustible, descubriendo un centro de acopio y un túnel de 30 metros de largo que atravesaba una calle.

También se hallaron dos tomas clandestinas, por lo que todo fue clausurado y se le dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.