Detienen a Un Hombre con Tres Armas Largas Durante Operativo en El Mante, Tamaulipas

Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional tras ser sorprendido en posesión de armamento durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de El Mante, Tamaulipas.

La detención ocurrió mientras las fuerzas de seguridad realizaban recorridos de vigilancia sobre el bulevar Enrique Cárdenas González, como parte de las acciones coordinadas para reforzar la estrategia de seguridad en la región.

El Sujeto Quedó a Disposición de la Fiscalía

El hombre detenido, junto con el armamento y el vehículo asegurado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones para determinar la probable responsabilidad del implicado y definir su situación jurídica.

Durante la inspección de un vehículo, los agentes localizaron tres armas largas, cuatro cargadores y 40 cartuchos útiles, por lo que procedieron al aseguramiento del armamento y a la detención del conductor. Las autoridades no dieron a conocer la identidad del detenido ni el tipo de armas aseguradas.