Seguridad

Detienen a Un Hombre con Tres Armas Largas Durante Operativo en El Mante, Tamaulipas

Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Estatal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional luego de ser descubierto poseyendo armamento, durante un operativo de seguridad.

Detienen a un hombre con tres armas largas durante operativo en El Mante, TamaulipasDetienen a un hombre con tres armas largas durante operativo en El Mante, Tamaulipas. Foto: N+

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Operativo en Tamaulipas: Detienen a un hombre con tres armas largas y 40 cartuchos.

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