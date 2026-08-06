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Luis Miguel Reaparece y Sorprende cómo se Ve en su Regreso a la Pantalla

El cantante sorprende en nuevo video promocional tras semanas de rumores sobre su salud. Así luce "El Sol" en su reaparición pública.

luis-miguel-reaparece-como-se-ve-regreso-pantallaFoto: Cuartoscuro

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El regreso de Luis Miguel impacta con un video que celebra a México. Mira cómo 'El Sol' comparte su amor por el país y su renovada apariencia.

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