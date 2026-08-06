Luis Miguel Reaparece y Sorprende cómo se Ve en su Regreso a la Pantalla

Luis Miguel volvió a acaparar la conversación digital este 6 de agosto tras protagonizar un nuevo video promocional que lo muestra, por primera vez en meses, frente a cámara con un mensaje dedicado a México.

Así se ve "El Sol" en su regreso a cuadro

El nuevo material, titulado "Nuestra fórmula es estar siempre juntos", tiene una duración de un minuto con 44 segundos y forma parte de la campaña por el aniversario 100 de Coca-Cola en México.

En el video se aprecia al intérprete en una hacienda, observando unas postales, para después destapar una botella de vidrio del refresco mientras recuerda las tradiciones del país.

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El cantante, que durante los últimos meses había mantenido un perfil bajo en medio de especulaciones sobre su estado de salud, protagonizó el clip expresando el cariño que siente por México y destacando la importancia de la unión, las tradiciones y los momentos compartidos.

Su imagen se convirtió en tema de conversación tanto por el discurso del intérprete como por su aspecto.

El mensaje que acompaña su reaparición

Con "El Viajero" como fondo musical, Luis Miguel abre el video con la frase: "México es y será por siempre mi lugar en el mundo". A partir de ahí, reflexiona sobre lo que representa el país para él: "Algo tiene México", "Es que este país tiene algo que sabe diferente, como si tuviera una fórmula" y "El vaso... siempre se ve medio lleno".

El mensaje cierra con la línea que más se compartió en plataformas: "Algo tiene México que lo hace el mejor país del mundo. Y si me preguntas a mí, yo creo que es estar siempre juntos. ¡Viva México, sí, señor!".

Con esta colaboración comercial, el intérprete de "La Incondicional" hace su regreso a la vida pública como parte de su retorno a los escenarios, donde celebrará cuatro décadas como cantante.