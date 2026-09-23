Accidentes

Hombre Queda Atrapado tras Choque en Límites de Juárez y Cadereyta, NL

El percance ocurrió a la altura del Puente La Mosca, en la Carretera a Reynosa

AmbulanciaAutoridades atendieron al sujeto herido. Foto: Ilustrativa | N+

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