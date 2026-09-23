El copiloto de una camioneta quedó atrapado luego de que se registrara un percance vial sobre la Carretera a Reynosa, a la altura del Puente La Mosca, en los límites de Juárez y Cadereyta, Nuevo León.

Una presunta mala maniobra habría generado que dicha camioneta terminara por estrellarse. El conductor de este vehículo logró salir de la unidad, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de rescatistas para liberar a su acompañante.

Hasta este lugar llegaron elementos de rescate y paramédicos, quienes comenzaron con las labores necesarias para liberar a la persona atrapada. Hasta el momento no se han brindado más detalles ni las identidades de los sujetos que viajaban en este vehículo.

Se espera que sea durante las próximas horas que a este puntos arriben elementos de tránsito y seguridad, por lo que autoridades pidieron a los conductores circular con precaución sobre la Carretera a Reynosa.

Autoridades de tránsito determinarán como sucedieron los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes. Será durante las próximas horas cuando se den detalles sobre el estado de salud de las dos personas lesionadas durante este percance automovilístico.