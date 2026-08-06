Una persona perdió la vida luego de que el tractocamión en el que viajaba sufriera un accidente sobre la Carretera Federal 101, en el municipio de Tula, informó la Guardia Estatal.

El percance ocurrió durante la tarde del miércoles 5 de agosto de 2026, a la altura del kilómetro 59, cerca del ejido Álvaro Obregón, donde elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos de seguridad y vigilancia como parte de sus labores preventivas en la zona.

Accidente en la Carretera Federal 101 deja una persona muerta en Tula, Tamaulipas. Foto: N+

Elementos de la Guardia Estatal Localizan Persona sin Vida

Durante un recorrido de vigilancia y seguridad, los agentes observaron a un grupo de personas que realizaba señales de auxilio a un costado de la carretera, por lo que de inmediato se aproximaron al lugar para atender el llamado y verificar la situación.

Al arribar al sitio, localizaron un tractocamión que había salido de la carpeta asfáltica y terminado dentro de un predio, donde presentaba daños visibles tras la colisión. De acuerdo con las primeras observaciones, el vehículo quedó fuera del camino luego del percance. Al inspeccionar la unidad, los elementos encontraron en el interior a una persona que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, se solicitó la presencia de las autoridades competentes y de los servicios periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes, recabar indicios y determinar las causas que originaron el accidente, así como la identidad de la víctima.