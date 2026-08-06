Seguridad

Accidente en la Carretera Federal 101 deja Una Persona Muerta en Tula, Tamaulipas

Una persona perdió la vida luego de que el tractocamión en el que viajaba sufriera un accidente sobre la Carretera Federal 101, en el municipio de Tula.

Accidente en la Carretera Federal 101 deja una persona muerta en Tula, TamaulipasAccidente en la Carretera Federal 101 deja una persona muerta en Tula, Tamaulipas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en la Carretera Federal 101: un tractocamión se accidenta en Tula, dejando una persona sin vida.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+