Seguridad

Hombre es Asesinado con Arma Blanca tras Presunto Asalto en el Centro de Monterrey

Fue en el cruce de las calles Isaac Garza y Arista donde un hombre fue asesinado tras un presunto asalto

Asesinan hombre centro MonterreyEl hombre fue asesinado frente a una plaza pública en el centro de Monterrey. Foto: N+

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Un hombre de 45 años fue asesinado con arma blanca y piedras tras un asalto. La policía investiga el caso. Infórmate aquí.

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