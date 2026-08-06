Hombre es Asesinado con Arma Blanca tras Presunto Asalto en el Centro de Monterrey

Un hombre fue asesinado con un arma blanca luego de ser presuntamente asaltado en el cruce de las calles Isaac Garza y Arista, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la mañana de este jueves 6 de agosto, generando un despliegue de paramédicos y rescatistas.

Luego de percatarse de la presencia de la víctima, testigos pidieron apoyo de las autoridades. Al lugar hicieron presencia paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al valorar al sujeto, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato se resguardó este punto.

Autoridades informaron que el hombre fallecido presentaba al menos una lesión con arma blanca y otras más provocadas con piedras. En el lugar también hizo presencia la Policía de Monterrey, quienes ya se encuentra monitoreando las cámaras del C4 para tratar de identificar al agresor.

Suman dos asesinatos en el centro de Monterrey en una semana

Hasta el momento la persona fallecida no ha sido identificada, pero se trataría de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien vestía completamente de negro. Se espera que sea durantes la próximas horas que se revelen más detalles sobre este caso.

Este hecho delictivo se suma al ocurrido la noche del 5 de agosto, cuando un hombre fue asesinado a golpes sobre la avenida Cuauhtémoc, frente a la estación Alameda, en el centro de Monterrey. Autoridades señalaron que tres sujetos fueron detenidos luego de ser ligados a este asesianto.