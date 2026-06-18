Familiares Buscan a Guadalupe Juárez Sánchez, Comerciante Desaparecida en Córdoba, Veracruz

Guadalupe Juárez Sánchez, comerciante de la zona centro de la ciudad de Córdoba, fue reportada como desparecida por sus familiares, quienes solicitan su localización.

Familiares Buscan a Guadalupe Juárez Sánchez, Comerciante Desaparecida en Córdoba, VeracruzFoto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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Urgente: Familiares buscan a Guadalupe Juárez Sánchez, comerciante desaparecida en Córdoba. Fue vista por última vez en la colonia Los Carriles. Ayuda a localizarla.

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