Familiares Buscan a Guadalupe Juárez Sánchez, Comerciante Desaparecida en Córdoba, Veracruz

Los familiares de Guadalupe Juárez Sánchez, reconocida comerciante del centro de Córdoba, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que fuera reportada como desaparecida tras perder contacto con ella desde el pasado martes nueve de junio.

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De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la mujer fue vista por última vez en las inmediaciones de la colonia Los Carriles, en la ciudad de Córdoba, y desde entonces se desconoce cuál es su paradero, situación que ha generado preocupación entre sus seres queridos.

Ante esta circunstancia, familiares indican que el caso ya fue notificado a las autoridades competentes, quienes se encargaron de iniciar los procedimientos correspondientes para su búsqueda, por lo que se emitió la ficha de localización correspondiente.

Guadalupe Juárez Sánchez es ampliamente conocida en la zona centro de la ciudad de Córdoba por dedicarse desde hace años a la venta de papas, actividad que la ha convertido en una figura familiar para comerciantes y clientes del primer cuadro de la ciudad.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos han mantenido la difusión de su fotografía y datos generales a través de distintas redes sociales, esto con la finalidad de obtener información que permita lograr su localización lo antes posible.

Familiares y amigos buscan a Wenceslao Cruz, líder de taxistas desaparecido en Acayucan

Desde el pasado sábado 13 de junio del año en curso, Wenceslao Cruz Canseco, líder de una organización de taxistas en el municipio de Acayucan, fue reportado como desaparecido en la zona sur de la entidad veracruzana.

Los hechos habrían ocurrido, según sus familiares, cuando Wenceslao se encontraba preparándose para asistir a un festejo; sin embargo, el hoy desaparecido nunca llegó al lugar y desde entonces se desconoce su paradero.

Sin embargo, durante el transcurso de la tarde del lunes, se reportó que su taxi marcado con el número económico 303 fue hallado en presunto estado de abandono sobre la calle Corregidora, entre Lerdo y el Callejón Las Cartas, en la colonia Villa Alta.

Como señas particulares, se indicó que lleva prótesis dental superior, así como una huella circular en el codo del brazo izquierdo. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBV) emitió una ficha para difundir la desaparición de Wenceslao Cruz Canseco, en el municipio de Acayucan, Veracruz.