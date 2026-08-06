Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este 6 de Agosto de 2026

En México, se registró actividad sísmica desde la madrugada de hoy, 6 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN). En N+ te compartimos la magnitud y epicentro de los sismos de este jueves.

Como ocurre diariamente, el SSN mantiene un monitoreo permanente de los movimientos telúricos que se presentan en el país, además, considera que pronto de llevará a cabo un ejercicio de prevención, en N+ te damos todos los detalles: CNPC Confirma Cuándo Será el Segundo Simulacro Nacional 2026.

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Estos son los sismos que se registraron hoy 6 de agosto

El SSN informó cuales son los temblores con magnitud mayor a 3.5 que se ocurrieron este día:

1:35:54 horas: ocurrió un temblor de magnitud 4, con epicentro al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, tuvo una profundidad de 3 kilómetros.

6:02:30 horas: sismo de magnitud 4.0, a 102 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, profundidad de 16 km.

4:30:43 horas: hubo un temblor de magnitud 4.0 a 73 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, con profundidad de 36 km.

FBPT