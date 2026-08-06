Sociedad

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este 6 de Agosto de 2026

El Servicio Sismológico Nacional reportó actividad sísmica desde la madrugada de este jueves; te indicamos en dónde hubo temblores

Personas haciendo un simulacro.Un grupo de personas salen de sus trabajos luego de que sonara la Alerta Sísmica. Foto: N+
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