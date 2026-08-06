Salud

Joven de 15 Años Fallece en Accidente y Dona sus Órganos para Salvar Cinco Vidas en León

Un menor de 15 años de edad que falleció en un accidente cuando conducía su motocicleta en León, se convirtió en donador de órganos para cinco pacientes.

Adolescente Dona Organos. Tras Accidente Beneficia Cinco Pacientes en Leon, GuanajuatoAdolescente Dona Organos. Tras Accidente Beneficia Cinco Pacientes en Leon, Guanajuato. Foto: N+

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Un joven de 15 años en León se convierte en héroe tras donar sus órganos y salvar 5 vidas. Es la octava procuración del año en el IMSS León.

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