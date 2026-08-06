Joven de 15 Años Fallece en Accidente y Dona sus Órganos para Salvar Cinco Vidas en León

Un adolescente de 15 años, llamado Luis Ángel, falleció en un accidente cuando conducía su motocicleta en calles de León, Guanajuato.

Su familia decidió que donarían los órganos del joven para apoyar a distintas personas que esperan recibir un órgano.

Es la octava procuración multiorgánica en León

Tras esta decisión, especialistas del Hospital General Regional No. 58 del IMSS en León realizaron la octava procuración multiorgánica del año.

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Con la cual se logró la obtención de dos riñones, un hígado y dos córneas, que beneficiarán a cinco pacientes en espera de un trasplante.

Los órganos fueron enviados a distintos lugares

Los riñones fueron enviados al Centro Médico Nacional del Bajío, el hígado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición `Salvador Zubirán´, en la Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Resumen de Noticias Matutino N+ de Hoy 6 de Agosto de 2026

Mientras que las córneas quedaron disponibles para pacientes pediátricos. Con este procedimiento, el Hospital General Regional No. 58 suma 23 procuraciones de órganos y tejidos realizadas durante 2026.