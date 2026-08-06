Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 6 de Agosto: Así Están las Garitas
Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy jueves 6 de agosto. Planifica tu cruce y mantente informado
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 6 de agosto presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Línea normal (autos): 2 horas 10 minutos | 5 líneas abiertas
Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
Ready Lane (autos): 2 horas 10 minutos | 5 líneas
Peatonal Normal: 30 minutos | 20 líneas
Peatonal Ready Lane: 5 minuto | 1 línea
Peatonal normal: 1 hora | 5 líneas
Línea normal (autos): 2 horas | 3 líneas
Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 2 horas | 3 líneas
Pearonal Normal: Sin espera | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG