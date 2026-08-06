Tráfico vehicular

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 6 de Agosto: Así Están las Garitas

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy jueves 6 de agosto. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

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