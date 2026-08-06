Tráfico vehicular

¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 6 de Agosto 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 6 de agosto

Garitas MexicaliFoto: N+

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