Reportan Más de 100 Colonias de Tijuana Sin Agua Hoy por Falla en El Carrizo: Lista Completa

Una falla registrada en uno de los equipos del sistema de bombeo Booster El Carrizo provocó falta de agua e intermitencias en el suministro en diversas colonias de Tijuana este miércoles 5 de agosto, informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Desde que fue detectado el problema, personal técnico especializado inició el diagnóstico y las maniobras necesarias para determinar el alcance de la falla y recuperar la operación del equipo.

Falla en Booster El Carrizo afecta suministro de agua en Tijuana

De acuerdo con la CESPT, el Booster El Carrizo es una infraestructura fundamental para conducir agua potable hacia distintos sectores de Tijuana, especialmente durante el verano, cuando se registra un incremento en la demanda del servicio.

Hasta el momento, el organismo no ha establecido un horario para la recuperación del suministro, ya que primero deberá concluir el diagnóstico del equipo.

Una vez determinada la magnitud de la falla, la CESPT dará a conocer el avance de las reparaciones y el tiempo estimado para recuperar la operación del sistema.

¿Qué colonias de Tijuana presentan falta de agua o intermitencias?

La CESPT informó que las afectaciones se concentran en colonias y zonas correspondientes a los distritos Matamoros y Juan Ojeda Robles.

Distrito Matamoros

Agraristas

Azteca

Azteca P/A

Baja Maq. El Águila

Bugambilias

Cañón de la Raza I, II y III

Cerro Colorado 1

Cerro Colorado 2

Cerro Colorado 3

Conj. Hab. Las Vistas

Conj. Habit. Estadio

Conj. Habit. Jacarandas

Conjunto Habitacional San Carlos

Conjunto Vistas Bugambilias (Guaycura)

El Pípila; El Porvenir

Hacienda del Colorado

Hacienda Santa Cecilia



Distrito Juan Ojeda Robles

10 de Mayo

Aeropuerto

Aguilón

Alamar

Álamos

Alfonso Garzón S.

Altabrisa

Arenales

Bellas Artes

Buena Vista

Burócrata Ruiz Cortines

Californias

Campestre Murúa

Campos Deportivos

Centro Urbano 70-76

Chamizal

Chapultepec Alamar

Chilpancingo Ejido Ex Ejid.

Ciudad Industrial



Personal especializado de la CESPT continuará con las maniobras para restablecer el funcionamiento del equipo afectado.

El organismo indicó que informará posteriormente cuánto tiempo tomarán los trabajos y la recuperación del suministro, una vez que concluya el diagnóstico de la falla.

APG