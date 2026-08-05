Sociedad

Reportan Más de 100 Colonias de Tijuana Sin Agua Hoy por Falla en El Carrizo: Lista Completa

La CESPT informó que una falla en un equipo del Booster El Carrizo provoca falta de agua e intermitencias en colonias de los distritos Matamoros y Juan Ojeda Robles

Llevan Agua Gratis a Colonias Afectadas por la Falla en El CarrizoFoto: CESPT

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