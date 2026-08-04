CNPC Confirma Cuándo Será el Segundo Simulacro Nacional 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó en conferencia de prensa cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio para fortalecer la cultura de la prevención, en N+ te compartimos los detalles que dio hoy, 4 de agosto de 2026.

Con el simulacro buscan mejorar la capacidad de respuesta ante un sismo.