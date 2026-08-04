Sociedad

CNPC Confirma Cuándo Será el Segundo Simulacro Nacional 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer todos los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2026

Personas desalojan un edificio durante un Simulacro Nacional. Foto: CuartosuroUn grupo de personas participan en el Simulacro Nacional. Foto: Cuartosuro

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