CNPC Confirma Cuándo Será el Segundo Simulacro Nacional 2026
La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer todos los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2026
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La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer todos los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2026
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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó en conferencia de prensa cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio para fortalecer la cultura de la prevención, en N+ te compartimos los detalles que dio hoy, 4 de agosto de 2026.
Con el simulacro buscan mejorar la capacidad de respuesta ante un sismo.
La dependencia informó que el simulacro se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La CNPC explicó que el objetivo es reforzar los protocolos de actuación de las unidades internas de Protección Civil y sus brigadas, además de fomentar la participación de la ciudadanía para saber cómo actuar ante una situación de riesgo o desastre.
Las autoridades también hicieron un llamado a instituciones públicas y privadas para sumarse al simulacro y poner a prueba sus planes de emergencia.
La hipótesis es un sismo de magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla y una profundidad de 67 kilómetros. Será para las siguientes entidades:
Ciudad de México (CDMX).
Colima.
Estado de México (Edomex).
Guanajuato.
Guerrero.
Hidalgo.
Jalisco.
Michoacán.
Morelos.
Nayarit.
Puebla.
Querétaro.
Tlaxcala.
Veracruz.
Cabe señalar que habrá distintas hipótesis para diferentes zonas de la república, en N+ te compartimos los detalles: Segundo Simulacro Nacional 2026: Estas son las Hipótesis de Sismo para Cada Región del País.
Asimismo, la CNPC indicó que cada inmueble podrá adecuar su hipótesis de acuerdo con los riesgos específicos identificados en su ubicación, con el fin de que el ejercicio resulte más útil para la prevención y la atención de posibles emergencias.
FBPT