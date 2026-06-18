¿A Qué Huele en Veracruz?; Ambientalistas Señalan Posibles Causas a Malos Olores

Desde hace varios días, ciudadanos y visitantes han venido reportando olores fétidos en el ambiente de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, sin que logren identificar cual es la fuente que está generando esta situación.

“Olía bastante en toda lo que es la zona de Veracruz hasta Boca del Río”. José Luis Hernández-Ciudadano

Algunos señalan que estos malos olores se intensifican sobretodo por la mañana, aunque algunos otros lo perciben con mayor intensidad por la tarde-noche.

“Fue ayer cuando más se presentó el olor este a cochinero, así como estiercol de cochino -¿A que horas lo percibió?- Como a las 8 a 9 de la mañana era cuando estaba el olor más fuerte/ nosotros pensamos que es agua que vota el río de los drenajes de los criaderos de cochino, aquí se veía agua oscura y es la que apestaba”. José Luis Hernández-Ciudadano.

“Como acabe de pasar la ganadera todo ese estiercol de los animales, ahorita con lo que es la lluvia y el calor sale y todo ese olor queda aquí, en la zona norte en la parte de las granjas todavía hay criaderos de cerdos y también es un olor horrible, ahorita con las lluvias sale, del sol y agua y es un olor horrible, allá en la zona norte que es por donde yo vivo en las noches”. Amparo Hernández - Ciudadano.

“Siempre que hay viento o surada llega un olor como a ganado, como a estiercol de vaca como si hubiera un potrero, pero hemos notado que viene el olor de tierra no es en el agua, porque el otro día fui a Boca del Río a pescar y casi llegando a Antón Lizardo, se olía un olor penetrante a esto, cada vez que pegaba la racha de viento se sentía más el olor”. Saúl García Gómez-Ciudadano.

Ambientalistas tienen una hipótesis sobre estos olores fétidos

De acuerdo con José González, abogado ambientalista atribuye este mal olor a la mezcla de los gases que se encuentran en el ambiente generando este efecto que ha sido ya percibido y señalado por una amplío sector de la ciudadanía.

Destaca que la suma de diversos factores como el calor y la lluvia, aunado al drenaje y las descargas de aguas residuales, se liberan estos gases y olor fétidos.

“Las plantas de tratamiento no cumplen al 100%, la cantidad de agua, a tratar que ingresan en la misma, de hecho en la propia platica del propio organismo han declarado que no se tratan al 100% se tratan al 98%, 70% un número no perfecto como deberían de ser”.

Hasta el momento ninguna autoridad ha dicho las causas de la pestilencia y tampoco se han reportado afectaciones a la salud.