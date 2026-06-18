¿A Qué Huele en Veracruz?; Ambientalistas Señalan Posibles Causas a Malos Olores

Los ciudadanos reportan malos olores en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río a diferentes horas del día, hay varias hipótesis sobre cual puede ser el problema.

Malos olores invaden la zona conurbada Veracruz-Boca del RíoFoto: N+

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¿Qué está causando los malos olores en Veracruz-Boca del Río? Ciudadanos reportan pestilencia a distintas horas del día. Expertos sugieren que el calor, la lluvia y el drenaje podrían ser responsables. Descubre más.

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