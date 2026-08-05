Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel del Agua en las Presas este Miércoles 5 de Agosto 2026

Agosto 2026 inició con lluvias en gran parte del país, incluida la zona centro, y eso ha favorecido el incremento de agua en el Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento del Valle de México.

Incluso sus presas arrancaron este mes con niveles muy superiores a los del mismo periodo del año pasado, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, aquí en N+ te decimos a qué capacidad se encuentra el Cutzamala hoy, 5 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte diario de las autoridades.

¿Sabías que?

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento : Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines.

Mientras que 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Así están las presas del Cutzamala hoy

En su reporte diario, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 4 de agosto de 2026:

Villa Victoria : Está al 69.13% de su capacidad, al registrar 128.405 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo : Está al 81.21% de su capacidad, al registrar 320.279 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 65.37% de su capacidad, al registrar 132.317 millones de metros cúbicos de agua.

En total, el Cutzamala se encuentra al 74.25% de almacenamiento, con 581,001,000 metros cúbicos.

Cabe señalar que en el mismo periodo del 2025, el Sistema se encontraba al 62.65% de su capacidad.

Suministro de agua a la CDMX y zona metropolitana

De acuerdo con información del Gobierno de México, el Sistema Cutzamala tiene infraestructura para el almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, es considerada una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el valle de México.

El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales que operan con normalidad.

SPB