Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel del Agua en las Presas este Miércoles 5 de Agosto 2026

Aquí te informamos cómo está el Cutzamala este miércoles, luego de las intensas lluvias de los últimos días en la zona centro del país

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Buenas noticias para el Valle de México! Las lluvias han elevado el nivel del Sistema Cutzamala. Descubre más sobre este vital recurso hoy.

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