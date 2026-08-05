Seguridad

Autoridades Detectan Falsas Multas en Rentas de Inmuebles: Así Es el Modus Operandi

El engaño se realiza mediante correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería o llamadas telefónicas, en los que se utilizan documentos con apariencia oficial

Uso de celularPersonas usando celular. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta! Detectan multas falsas en rentas de inmuebles en CDMX. Delincuentes se hacen pasar por autoridades para obtener dinero e información. Verifica antes de pagar. Infórmate más.

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