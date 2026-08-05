Autoridades Detectan Falsas Multas en Rentas de Inmuebles: Así Es el Modus Operandi

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) alertó a la ciudadanía de una modalidad de fraude en la que delincuentes usan multas falsas en rentas de inmuebles. Te decimos cómo es el modus operandi identificado por las autoridades.

La Policía Cibernética señaló que los delincuentes se hacen pasar por autoridades, administradores de condominios o propietarios para:

Enviar falsas multas o supuestos adeudos relacionados con el arrendamiento de inmuebles, con el fin de obtener dinero, datos personales e información bancaria.

El engaño se realiza mediante correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería o llamadas telefónicas, en los que utilizan documentos con apariencia oficial y solicitan pagos urgentes o dirigen a sitios web fraudulentos para obtener información confidencial.

Así es el modus operandi de los delincuentes

El modus operandi de los delincuentes es hacerse pasar por autoridades gubernamentales, administraciones de condominios, despachos jurídicos o incluso por los propietarios de un inmueble.

Para dar credibilidad al engaño, los probables responsables utilizan logotipos institucionales, documentos con apariencia oficial, números de expediente, sellos, firmas y, en algunos casos, datos personales obtenidos de fuentes públicas o mediante filtraciones de información.

Además, ejercen presión para que el pago se realice de inmediato, para lo cual argumentan posibles recargos, procedimientos legales, embargos o incluso la cancelación del contrato de arrendamiento.

Ante esta modalidad de fraude, la Policía Cibernética recomienda lo siguiente:

Verificar con la autoridad o administración correspondiente la autenticidad de cualquier multa o adeudo.

No realizar pagos sin confirmar previamente la información.

Desconfiar de mensajes que exijan depósitos inmediatos o amenacen con sanciones.

Evitar ingresar a enlaces enviados por remitentes desconocidos.

Reportar cualquier intento de fraude a las autoridades competentes.

Con información de N+

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