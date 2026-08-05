Detienen a Una Persona por Robo a Casa de Karely Ruiz en Nuevo León

Hay un detenido investigado por participar en el robo con violencia que sufrió la creadora de contenido Karely Ruiz el pasado 29 de julio en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, así lo confirmo este miércoles 5 de agosto el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, esta primera detención se dio gracias a las huellas dactilares que fueron encontradas al interior de la vivienda donde se cometió el robo, tras el levantamiento de evidencias.

Se encontraron huellas dactilares en algunos objetos de ese domicilio y realmente consultando las bases de la fiscalía se logró individualizar a la persona

Informó Javier Flores Saldívar, quien agregó que continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los demás responsables en el robo a la creadora de contenido Karely Ruiz.

El detenido, identificado como Guillermo "N" de 30 años de edad, fue puesto a disposición de Ministerio Público para rendir su declaración, que ayude a localizar a los otros presuntos delincuentes involucrados en el crimen.

Recuperan parte del monto robado a Karely Ruiz

Además del primer detenido, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, agregó que se recuperó una parte del monto robado, entre joyas y dinero en efectivo, en la casa de Karely Ruiz.

Son 20 mil pesos en efectivo y 200 mil pesos en joyas lo que se sustrajo. Se ha recuperado parte de esos objetos

Cabe destacar que horas después de registrarse el robo, los bolsos de la creadora de contenido, con un valor de más de 30 mil pesos, fueron encontrados tirados en la calle, a unos metros del domicilio. Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes sobre el robo con violencia en la casa de Karely Ruiz.

Con información de Ángel Giner | N+

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