Seguridad

Detienen a Una Persona por Robo a Casa de Karely Ruiz en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León informó que ya hay una persona detenido que es investigada por el robo a la creadora de contenido Karely Ruiz

Karely Ruiz en traje rojoHombres armados entraron a robar a la casa de Karely Ruiz el pasado 29 de julio. Foto: Karely Ruiz | Facebook

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Avanza la investigación del robo a Karely Ruiz: un detenido y parte del botín recuperado. Las autoridades siguen tras los demás responsables.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+