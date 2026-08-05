Seguridad

Caen 2 Personas Ligadas con La Unión Tepito: Así Detuvieron a ‘El Chícharo’ y a Sara Isabel "N"

Autoridades de la Ciudad de México anuncian la detención de dos presuntos criminales en el Edomex; mientras que una tercera persona fue aprehendida en la alcaldía Cuauhtémoc

Dos personas fueron detenidas durante cateo en Edomex y una tercera en una acción en CDMX. Foto: SSCDos personas fueron detenidas durante cateo en Edomex y una tercera en una acción en CDMX. Foto: SSC

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