Caen 2 Personas Ligadas con La Unión Tepito: Así Detuvieron a ‘El Chícharo’ y a Sara Isabel "N"

Fuerzas de seguridad de la Ciudad de México y del Estado de México detuvieron a Giovanni “N”, alias El Chícharo, y a Sara Isabel “N”, presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con el grupo delictivo de La Unión Tepito, durante un cateo en el municipio de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con información oficial, el sujeto presuntamente se dedica a la venta y distribución de narcóticos en la zona Centro y es señalado como operador de Irving Jonathan “N”, alias El Irving.

Así fue la detención de los presuntos delincuentes

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detalló que se ejecutó una orden de cateo en un inmueble en la calle Bosques de Europa, colonia Bosques de Aragón, el cual posiblemente era utilizado para el almacenamiento de droga.

Ahí, los efectivos de la SSC, junto con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, detuvieron a las dos personas, aseguraron posible narcótico y un arma de fuego.

El dispositivo de seguridad se implementó en seguimiento a los trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo para localizar a personas relacionadas con un grupo generador de violencia que opera principalmente en el centro de la Ciudad de México.

Gracias a ello se tuvo conocimiento que dos personas se desplazaban mayormente en el municipio de Nezahualcóyotl. Y con datos de prueba, un Juez de Control otorgó el mandamiento judicial para intervenir en el sitio.

Cateo en Nezahualcóyotl

Durante el cateo en el inmueble, los policías aseguraron 554 dosis de posible cocaína, 64 dosis de aparente marihuana, un arma de fuego con cartuchos útiles, dos equipos telefónicos, un vehículo y una motoneta.

Además, los oficiales detuvieron al hombre de 36 años y a la mujer de 37 años de edad.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso.

En tanto, los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Sobre este caso, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, indicó en redes sociales que a esta acción se suma la detención, en la alcaldía Cuauhtémoc, de Cristian “N”, alias El Wero del Palacio, presunto integrante del grupo delictivo denominado AntiUnión Tepito.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada con las diferentes instancias de seguridad y a nivel Metropolitano para combatir a los grupos delictivos, erradicar los delitos de alto impacto y garantizar la tranquilidad de las y los habitantes de la Ciudad de México”, indicó.

SPB