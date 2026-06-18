Decomisan 40 Kilos de Marihuana Durante Cateo en Vivienda de Minatitlán, Veracruz

En Minatitlán, al sur de Veracruz, tras el cateo a una vivienda en la colonia Ruiz Cortines aseguraron más de 40 kilos de presunta hierba seca con características similares a la marihuana, una motocicleta y diversos artículos.

En el cateo participaron elementos ministeriales, en el marco de las estrategias de combate a la delincuencia. El aseguramiento se llevó a cabo en el callejón 5 de Mayo, casi esquina con la calle Constitución. Además, se aseguró también un chaleco táctico textil color negro, dos placas balísticas, un portaarma de plástico y una fornitura color negro con portaarma.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Detenciones fueron el Saldo de Cateo en Domicilio de Córdoba, Veracruz

El inmueble fue clausurado; y hasta el momento, no se reportaron personas detenidas.

Vinculan a proceso a hombre por narcomenudeo en Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó sobre la vinculación a proceso en contra de Jerónimo "N", por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud. Durante la audiencia, se determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en el delito mencionado.

Como medida cautelar se derivó la prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 248/2026.

Caen implicados en Bar Arrecife

En Coatzacoalcos, elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado en contra de tres sujetos pertenecientes a una célula criminal dedicada al cobro de piso y quienes tendrían participación en el ataque armado al conocido Bar El Arrecife.

Fue el pasado 21 de mayo cuando los probables responsables de este hecho, irrumpieron en el establecimiento ubicado sobre la calle Juan Osorio López, casi esquina con Náhuatl y dispararon en contra de dos clientes, uno de ellos perdió la vida y el otro, resultó lesionado, mientras los agresores huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

Brayan Emmanuel “N”, Héctor “N” y Bernabé “N”, fueron detenidos y serán presentados ante el Juez que los reclama por los delitos de homicidio doloso calificado y homicidio en grado de tentativa. Serán las instancias judiciales quienes determinen la situación jurídica en las próximas horas.