Decomisan 40 Kilos de Marihuana Durante Cateo en Vivienda de Minatitlán, Veracruz

Durante un cateo en un domicilio, fueron hallados varios kilos de marihuana y otros artefactos al sur de Veracruz

Decomisan drogaFoto: SSP

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Cateo en Minatitlán revela 40 kilos de marihuana y artefactos. ¿Qué más encontraron las autoridades en Veracruz? Infórmate aquí.

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