Analizan Muestras de Agua para Determinar Causas de Mortandad de Peces en Veracruz

Este jueves 18 de junio, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó, que se realizó toma de cuatro muestras simples, para analizarlas y determinar las condiciones físico-químicas del agua y descubrir las causas que originaron la mortandad de peces, en la zona de Cosamaloapan, Veracruz, y localidades aledañas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pescadores Reportan Peces Muertos en Río de Veracruz

Además, se llevó a cabo un recorrido de reconocimiento y atención desde la localidad de La Laja hacia la laguna María Lizamba, con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, como personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA), la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER), Protección Civil y personal técnico de la Conagua.

Es de mencionar, que también se vertió cal en un tramo de aproximadamente 480 metros de ribera de la laguna La Miel, como medida preventiva para contribuir a la mitigación de los efectos de la contingencia ambiental, como los fuertes olores y fauna nociva.

Pescadores reportan muerte de peces por contaminación

Pescadores señalan que las industrias asentadas a la orilla del río Papaloapan, descargan residuos en la zona, lo que ha contaminado el cuerpo de agua. Presuntamente, derivado de ello, toneladas de peces murieron a lo largo de varios kilómetros de ríos y arroyos de la región de cuenca del Papalopan entre los municipios de Ixmatlahuaca, Cosamaloapan y Tierra Blanca.

“Tenemos de eso como 10 o 15 años que ha pasado lo mismo, hemos reportado y no hacen nada las autoridades no hacen nada y por eso toda los años tenemos este problema”

Además de las afectaciones a la fauna marina, hay familias que viven de la pesca. Debido a esta situación, han parado sus embarcaciones porque no hay nada que pescar.

“No hay nada, todo lo que no mató se fue, no hay pesca para nada ahorita; nos afecta muy duro, pues de eso vivimos y ahorita no hay recursos de la pesca para nada”.