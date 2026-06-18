Analizan Muestras de Agua para Determinar Causas de Mortandad de Peces en Veracruz

Conagua analiza pruebas para descubrir lo que está causando la muerte de cientos de peces en la zona de Cosamaloapan, Veracruz

Peces muertosFoto: N+

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Conagua y autoridades investigan la mortandad de peces en Cosamaloapan. Se analizan muestras de agua para identificar el origen de esta crisis.

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