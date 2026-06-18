Rescatan a Personas a la Deriva a Bordo de Moto Acuática en Isla Salmedina de Alvarado, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 17 de junio, se llevó a cabo el rescate de dos personas en las inmediaciones de la Isla Salmedina, ubicada en la localidad de Antón Lizardo, perteneciente al municipio de Alvarado, en una de las zonas costeras del estado de Veracruz.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades, los hechos se registraron cuando una persona del sexo femenino y otra del sexo masculino se encontraban a bordo de una moto acuática en las inmediaciones de la Isla Salmedina y, mientras se desplazaban, el vehículo comenzó a presentar fallas mecánicas.

Posteriormente, se recibió una llamada de emergencias en la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR Veracruz), en la que se daba a conocer que dicha moto presentaba una avería mecánica, la cual impedía su desplazamiento seguro, permaneciendo a la deriva con ambos tripulantes a bordo.

Posteriormente, autoridades zarparon en una embarcación tipo Defender, la cual fue integrada por personal especializado en operaciones de búsqueda, así como de rescate marítimo, quienes al llegar al lugar, localizaron a los tripulantes del vehículo con vida.

Los tripulantes de la motocicleta fueron atendidos por personal de Sanidad Naval

Ambas personas fueron recuperadas por nadadores de rescate, ya que se presentaban condiciones de bajo calado en la zona. Posteriormente, se dio a conocer que, una vez concluidas las labores de rescate de los tripulantes, se procedió con el remolque de la moto acuática que presentaba la falla para ser entregada a sus propietarios.

Asimismo, se informó que los tripulantes rescatados fueron valorados por personal de Sanidad Naval del Hospital Naval de la localidad de Antón Lizardo y, posteriormente, se determinó que ambos se encontraban en buen estado de salud.