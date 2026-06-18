Rescatan a Personas a la Deriva a Bordo de Moto Acuática en Isla Salmedina de Alvarado, Veracruz

Dos personas fueron rescatadas tras quedar a la deriva mientras se desplazaban en una moto acuática en Isla Salmedina, en el municipio de Alvarado, Veracruz

Rescatan a Dos Personas a Bordo de Moto Acuática en Isla Salmedina de Alvarado, VeracruzFoto: SEMAR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Aventura peligrosa en Isla Salmedina: Una moto acuática quedó a la deriva con dos personas a bordo. Fueron rescatadas y están en buen estado de salud.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+