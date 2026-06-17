Amenaza de Tiroteo en Primaria de Veracruz Moviliza a Elementos de Seguridad

Durante la mañana de este miércoles 17 de junio, se registró una intensa movilización de elementos de distintas corporaciones policiacas en una primaria de la ciudad de Veracruz debido a que fue encontrado un presunto mensaje de amenaza en los baños.

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De acuerdo con la información recabada, en el baño de niños de una institución educativa fue encontrado un mensaje de amenaza que textualmente decía: "Tiroteo mañana, no vengan", junto a la fecha "17 de junio de 2026".

Los hechos anteriormente descritos se registraron al interior de la escuela primaria Tratados de la Martinica, ubicada en la calle Paseo Ciruelo y Joaquín Perea Blanco del fraccionamiento Hortalizas, perteneciente a la zona norte del municipio de Veracruz.

Autoridades descartan riesgo tras hallar mensaje de amenaza en primaria de Veracruz

El mensaje mencionado con anterioridad fue visto la mañana de este miércoles por la comunidad estudiantil, por lo que se dio aviso al personal de la institución, quienes a su vez alertaron a las autoridades por medio del número de emergencias 911 para que se tomara conocimiento del hecho.

Después del llamado, elementos de la policía estatal y naval arribaron al plantel para tomar conocimiento del hecho, indagaron y aseguraron que no había riesgo alguno en esos momentos como para suspender actividades. Se indicó que presuntamente el mensaje pudo haber sido escrito el martes 16 de junio.

Debido a que se descartó algún riesgo, las clases continuaron con normalidad en la institución, y la dirección del plantel inició una investigación para saber quién o quiénes pudieron haber sido los responsables de escribir ese mensaje en la pared del baño.

Cabe mencionar que la autoridad escolar no quiso dar declaración alguna, y solamente confirmaron que se había solicitado el apoyo por esa acción presuntamente hecha por algún miembro del cuerpo estudiantil.