Amenaza de Tiroteo en Primaria de Veracruz Moviliza a Elementos de Seguridad

Una presunta amenaza de tiroteo provocó la movilización de corporaciones de seguridad en una primaria de la ciudad de Veracruz. El mensaje fue escrito en los baños del plantel.

Amenaza de tiroteo en primaria de Veracruz moviliza a autoridadesFoto: N+

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Alerta de tiroteo en primaria de Veracruz moviliza a la policía. Mensaje en baño decía: 'Tiroteo mañana, no vengan'. Autoridades descartan riesgo y clases continúan. ¿Qué sucedió realmente?

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